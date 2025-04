User Unser

Die Schätze des Users: Das sind unsere liebsten Matchbillets

Kürzlich habe ich mich über das Verschwinden klassischer Matchtickets bei Sportveranstaltungen beklagt. Wie soll man einen QR-Code sammeln?!

Mit mir leiden viele andere Sport-, Konzert- und Kinofans, wie der Blick in die Kommentarspalte zeigt, in der uns teils auch vorgehalten wird, Ewiggestrige zu sein. Jänu, denn halt.

Das sind Billetts, die in der Sammlung von Usern und watson-Mitarbeitern einen ganz speziellen Platz einnehmen. Vielleicht ist das Ticket besonders schön gestaltet. Vielleicht sind die Erinnerungen an den Stadionbesuch überragend gut. Vielleicht sieht die Karte exotisch aus oder war besonders schwierig zu ergattern. Vielleicht war es schlicht das beste Fussballspiel in der Geschichte deiner Lieblingsmannschaft.

Corsin Manser

Mitglied der Chefredaktion

Bild: corsin manser

Mein Lieblingsticket stammt aus dem Jahr 2006. Schweiz gegen Togo. Es war ein überragender Sommer. Matura fertig, Fussball-WM und von Donald Trump noch nie etwas gehört. Wir reisten am Tag vor dem Spiel mit dem Extrazug nach Dortmund. Im Zug wurde Baschi auf und ab gehört. Die Stadt gehörte den Schweizer Fans. Das Spiel unvergessen: Hymne aus vollem Herzen gesungen, Tore von Frei und Barnetta bejubelt, Tabellenführung. Sensationell.

Patrick Fasel

Langjähriger watson-User

Patrick hat meinen Artikel gelesen und mir geschrieben, ich hätte ihm dadurch das Karfreitags-Programm auf den Kopf gestellt … Er ging durch seine reichhaltige Sammlung von legendären Spielen, an denen er war, und hat mir einige Highlights geschickt. Das sind sie:

1 / 10 Matchtickets aus der Sammlung von watson-User Patrick Fasel Olympische Spiele 2006 in Turin: Final Eishockey, Schweden – Finnland 3:2. quelle: patrick fasel

Patrick Fasel schrieb bei uns über seinen berühmten Schulkollegen: watson-User über Schuljahr mit Kobe Bryant: «Er hatte ein Ziel, dem er alles unterordnete»

Sergio Minnig

Mister Picdump

Bild: sergio minnig

Für mich die Erinnerung an einen Tag, von dem ich noch meinen Enkelkindern erzählen werde. Allein ein Besuch an der Anfield Road ist für viele Fussballfans bereits ein unglaubliches Erlebnis. Einfach einmal im Leben das wohl bekannteste Fussballlied «You'll Never Walk Alone» live zu hören, garantiert schon Gänsehaut. Danach aber noch 90 Minuten in den eigenen Farben im Auswärtssektor deinen Herzensverein in diesem geschichtsträchtigen Stadion unterstützen zu dürfen … das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Und nein, es war nicht irgendein Freundschaftsspiel, Sion spielte damals in der Europa League und wir durften dank eines 1:1 einen Punkt aus England mitnehmen. Danach erinnere ich mich nur noch an Bier.

OvoBärn

Langjähriger watson-User

bild: ovobärn

Ich sammle meine Kinotickets. Hier sind jene des Jahres 2021; eher ein schlechtes Jahr, was die Anzahl angeht. Aber ja, digital hält auch im Kino Einzug. Und zum Teil unterscheiden sich die Tickets heute kaum mehr von einer normalen Kassenquittung. 😑

Ralf Meile

Ressortleiter Sport

Bild: ralf meile

Rein aus optischen Gründen wähle ich dieses schöne Billet für den Artikel aus. Es sieht einfach so anders aus als all die anderen in meiner Sammlung: Als hätte die Partie in den 1950er-Jahren stattgefunden und nicht 2007. Dazu kommt eine durchs Band wunderbare Erinnerung an das Wochenende bei einem in Breda studierenden Freund, mit sonnigem Wetter und kühlendem Gerstensaft. Vom Spiel selber (4:1-Sieg für Alkmaar) blieb mir primär in Erinnerung, dass beide Mannschaften typisch holländisch offensiv agierten. Bei NAC Breda spielte der heutige Liverpool-Trainer Arne Slot im Mittelfeld, AZ-Trainer war Louis van Gaal und ins Tor stellte er einen Goalie mit einem meiner Lieblings-Fussballernamen: Boy Waterman.

Kimbolone

Langjähriger watson-User

Bild: Kimbolone

Kimbolone kommentiert den Artikel mit diesem Bild und der Anmerkung: «Eine meiner Billettwände ... Du hast sowas von Recht 😕»

Niklas Helbling

Redaktor Sport

Bild: niklas helbling

Das ist vom Spiel 7 der Playouts 2012/13 zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den SCL Tigers. Es war ein warmer Tag, einige von uns sind in T-Shirts und kurzen Hosen ins Stadion, das proppenvoll war. Die Stimmung war überragend und der SCRJ rettete sich nochmal vor dem Abstieg, was ausgiebig gefeiert wurde – wir wussten ja nicht, dass es zwei Jahre später doch nach unten gehen sollte.

xTuri

Langjähriger watson-User

Schon über 20 Jahre her, ich kann mich aber noch sehr genau erinnern, wie sehr viele Fans nach dem 2:5 das Stadion verliessen. Das beste Spiel, das ich je gesehen habe, wohl auch für neutrale Zuschauer, nicht für FCZ-Fans. Das Ticket natürlich behalten, sogar ein Foto vom 6:5 und den 30 Minuten (Verlängerung) auf der Matchuhr im Hardturm gemacht.

Timo Rizzi

Praktikant Sport

Bild: timo rizzi

Mehrere Stunden standen meine Kollegen und ich für dieses Ticket an. Nach 13 teils schwierigen Jahren konnte der FC Zürich endlich wieder Meister werden, und das ausgerechnet in Basel. Am 1. Mai 2022 war es so weit und mit einem 2:0-Sieg sicherte sich der FCZ den Titel. Seither ist dieses Ticket ein treuer Begleiter in meinem Portemonnaie.

Noch mehr?

Vielleicht hast du den ersten Artikel nicht gesehen. Wenn du uns auch ein legendäres Ticket zeigen möchtest – die Kommentarspalte gehört dir!