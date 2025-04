Erinnerung an ein überaus langweiliges Fussballspiel mit viel Action auf den Rängen: Das Mailänder Derby endete 0:0. Bild: ralf meile

Kommentar

QR-Code statt Erinnerungsstück – das Matchbillet stirbt aus



Man kann dem Smartphone viele gute Seiten abgewinnen. Niemand möchte mehr mit einem Berg schlecht faltbarer Karten durch fremde Städte irren. Doch gerade für Sportfans schreitet eine Entwicklung unaufhaltsam voran – und sie bedeutet einen grossen Verlust.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Wann habe ich das letzte Mal ein Foto entwickeln oder es im klassischen Format 10x15 Zentimeter ausdrucken lassen?

Kein blasser Schimmer, wann das war. Fotos habe ich zu tausenden auf meinem Smartphone, 18'626 sind es gerade jetzt, um genau zu sein. Physisch kann ich sie in Büchern ansehen, die ich anfertigen lasse und mit denen ich Verwandte und Bekannte nötige, sie durchzublättern.

Meine Schätze: Tickets von Spielen und Sportanlässen, die ich besuchte. Bild: ralf meile

Wie selten «normale» Fotos geworden sind, wurde mir kürzlich bewusst, als ich ein Einsteckalbum suchte. In mehreren, grossen Kaufhäusern fand ich keines.

Diese Alben sind eine kleine Schatzkiste. Ich sammle darin meine Matchtickets – praktisch, denn sie haben üblicherweise ein ähnliches Format wie klassische Fotos. Zwar gibt es auch einen Markt für gebrauchte Tickets, aber für mich besitzen sie in erster, zweiter und zwölfter Linie rein sentimentalen Wert. Eigentlich verrückt, wenn man bedenkt, dass ein Ticket eigentlich nichts anderes ist als ein Beleg, so wie die Quittung nach einem Einkauf in der Migros.

Das erste Mal «You'll Never Walk Alone» an der Anfield Road: Beim Blick auf dieses Billet kommen Erinnerungen hoch. Bild: ralf meile

Unterschiedliche Formate, mal bunt, mal simpel gestaltet und mal elegant – jedes Billet erzählt eine kleine Geschichte. Und weckt die Erinnerungen ans Spiel selber, oder an ein Erlebnis, das vielleicht schon vergessen wurde.

Niederlage nach 2:0-Führung: Im Cupfinal 1998 gegen Lausanne kassiert der FC St.Gallen die «Mutter aller Niederlagen». Bild: Ralf Meile

Gut möglich, dass das Album, das meine Frau schliesslich irgendwo aufgestöbert hat, für immer halb leer bleiben wird. Denn wie herkömmliche Fotos und wie Einsteckalben verschwinden auch die Matchtickets – schöne Erinnerungsstücke zum Anfassen gibt es kaum mehr.

Stattdessen gelangt man mittels QR-Code oder einer anderen Technologie auf dem Smartphone ins Stadion. Das hat vor allem für deren Betreiber Vorteile: Sie müssen niemanden mehr an der Kasse bezahlen, haben keine Billetkontrolleure mehr auf der Lohnliste und wissen genau, wer sich das Ticket gekauft hat. Und der Planet gewinnt, wenn weniger Papier bedruckt wird, wobei vielleicht der Stromverbrauch des Smartphones diesen Vorteil wieder aufhebt, wer weiss schon.

Wenigstens passt das Ticket zum Geschehen: Es ist vom legendären «Nebelspiel» 2016 zwischen Winterthur und Zürich. Bild: ralf meile

Noch vor wenigen Jahren – in einer Übergangsphase, wie ich heute weiss – streunte ich nach dem Abpfiff von Fussballspielen durch die Sitzreihen, um den Abfall auf dem Boden zu durchforsten. Besass ich selber nur ein ausgedrucktes PDF, so liess sich dank der Trüffelhund-Methode noch fast immer ein «echtes» Papierticket für die Sammlung finden.

Doch das ist nun auch vorbei. Jüngst beim Besuch des FC Watford in der zweiten englischen Liga hatte jeder Zuschauer sein Ticket auf dem Smartphone dabei. Nirgends ein Fötzel zu sehen nach Abpfiff. Vermutlich werde ich einen Screenshot meines Tickets im Wallet ausdrucken und fein säuberlich ablegen müssen.

Das Ticket vom Besuch an der Vicarage Road. Bild: ralf meile

Mir ist bewusst, wie lächerlich das ist. Aber ich kann doch nicht einfach damit aufhören, Souvenirs zu behalten, wenn ich einmal damit angefangen habe! Ich ärgere mich ja nur schon darüber, dass ich die Eintrittskarten aus meiner Kindheit nicht mehr finde. Mögen sie in Frieden in einer verschollenen Schachtel ruhen.

Wobei es nicht nur ein Problem ist, dass es in absehbarer Zeit überhaupt keine Matchtickets mehr geben wird. Es ist nämlich auch so, dass viele von denen, die es gibt, mit den Jahren verblassen. Meine Billets bewahre ich in Einsteckalben auf, die kein Tageslicht sehen. Trotzdem hat es zahlreiche Exemplare, bei denen nur noch bruchstückhaft zu lesen ist, wer da gegen wen antrat.

Im Frühling 2015 ging es zwischen den Stuttgarter Kickers und Dynamo Dresden hoch zu und her: Die Gäste siegten 4:3. Bild: ralf meile

So muss sich ein Archäologe fühlen, wenn er in der ägyptischen Wüste Tonscherben findet. Wobei der mit Glück noch einige Hieroglyphen entziffern kann. Bei den Matchtickets sieht es hingegen übel aus, selbst wenn ferne Forscher es schaffen könnten, in Luft aufgelöste Tinte wieder sichtbar zu machen.

Kaum noch zu lesen: 2013 in den Ferien in Belgien schaute ich bei KV Oostende – Zulte Waregem zu. Bild: ralf meile

Fakt ist, dass wir in der Gegenwart Zeuge davon werden, wie ein kleines, aber feines Kulturgut verschwindet. Der betroffene Bevölkerungsanteil ist gering, und das Problem ist nicht weltbewegend.

So muss das sein: Das Ticket vom Damen-Florettfechten an den Olympischen Spielen 2012 sieht aus wie neu. Bild: ralf meile

Aber das Matchticket war ja nur der Anfang. Als Nächstes verschwindet vielleicht das Bargeld, dann das Handschriftliche, später die Unterschrift. Und irgendwann erinnern sich unsere Kinder und Enkel an ein Leben mit greifbaren Dingen, so wie wir uns an Kassetten erinnern – mit einem Lächeln, das nicht mehr weiss, wie sich das Anfassen eigentlich anfühlte.

Ich für meinen Teil werde also weiterhin meine Alben füllen. Wenn es sein muss, auch mit ausgedruckten Screenshots.

Und du?

Zeig uns in den Kommentaren dein Lieblings-Ticket, oder das allerschönste Billet aus deiner Sammlung, oder eines, mit dem du ganz besondere Erinnerungen verbindest!