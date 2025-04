Schweizer Segel-Comeback vorerst beendet: Alinghi nicht am nächsten America's Cup

Vor drei Wochen hatten auch die Briten ihren Verzicht auf die Teilnahme an der 38. Ausgabe des ältesten Sportwettkampfs der Welt bekannt gegeben. (nih/sda)

Der zweifache Sieger Alinghi (2003, 2007) war für die letzte Austragung in Zusammenarbeit mit Red Bull Racing zurückgekehrt. Im vergangenen September scheiterte man im Herausforderer-Halbfinal an INEOS Britannia.

Titelverteidiger Team New Zealand setzt die wichtigsten Regeln fest.

Bild: keystone

Das Schweizer Segelsyndikat Alinghi wird nicht am America's Cup 2027 teilnehmen. Wie «Le Temps» berichtet, fand der Herausforderer aus Genf keine Einigung mit dem Titelverteidiger Team New Zealand. Dieser setzt traditionell die wichtigsten Regeln und den Austragungsort fest.

Das Comeback bleibt vorerst eine einmalige Sache: Alinghi ist nicht am nächsten America's Cup dabei.

Bild: keystone

