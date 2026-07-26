Pogacar gewinnt die Tour de France zum fünften Mal – letzte Etappe geht an van der Poel
Pogacar gewinnt zum fünften Mal die Tour de France. Die Schlussetappe ist noch im Gang, aber die Zeit fürs Gesamtklassement wurde 48 km vor dem Ziel gestoppt.
Somit konnten auch Pogacar oder der Olympiasieger Remco Evenepoel auf dem Kopfstein-Pflaster-Circuit im Montmartre-Quartier voll angreifen und mussten das Risiko nicht wegen der Overall-Wertung dosieren.
Zwar griff Pogacar auch in der letzten Etappe voll an, aber es reichte knapp nicht zum nächsten Etappensieg. In Paris fuhr Mathieu van der Poel als erster über die Zielline.
Der Jurassier Yannis Voisard schliesst die Tour-Premiere im 11. Rang ab. (riz/sda)