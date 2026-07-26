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Tadej Pogacar gewinnt erneut die Tour de France

epa13134285 Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar (R) of UAE Team Emirates XRG and Belgian cyclist Remco Evenepoel (2-R) of Red Bull - Bora - Hansgrohe in action in front of the ...
Tadej Pogacar gewinnt erneut die Tour de France.Bild: keystone

Pogacar gewinnt die Tour de France zum fünften Mal – letzte Etappe geht an van der Poel

26.07.2026, 19:0426.07.2026, 19:59

Pogacar gewinnt zum fünften Mal die Tour de France. Die Schlussetappe ist noch im Gang, aber die Zeit fürs Gesamtklassement wurde 48 km vor dem Ziel gestoppt.

Somit konnten auch Pogacar oder der Olympiasieger Remco Evenepoel auf dem Kopfstein-Pflaster-Circuit im Montmartre-Quartier voll angreifen und mussten das Risiko nicht wegen der Overall-Wertung dosieren.

Zwar griff Pogacar auch in der letzten Etappe voll an, aber es reichte knapp nicht zum nächsten Etappensieg. In Paris fuhr Mathieu van der Poel als erster über die Zielline.

Der Jurassier Yannis Voisard schliesst die Tour-Premiere im 11. Rang ab. (riz/sda)

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Tour de France: Alle Etappensieger 2025
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Tour de France: Alle Etappensieger 2025

Diese Fahrer haben 2025 an der Tour de France ein Teilstück gewonnen:
quelle: keystone / christophe petit tesson
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