Neue Details zu Horror-Sturz an der Rad-WM: Muriel Furrer lag lange im Wald

Das Waldstück oberhalb von Küsnacht entlang der Rad-WM-Strecke wurde am Freitag besser abgesichert. Bild: tele züri

Neue Details zu Horror-Sturz: Muriel Furrer lag lange im Wald

Nach dem Sturz von Muriel Furrer kommen neue Details ans Licht. So soll die 18-Jährige nach ihrem Fall längere Zeit schwer verletzt in einem Waldstück gelegen haben. Die Rennstrecke wurde am Freitag besser abgesichert.

Am Donnerstag stürzte die 18-jährige Muriel Furrer aus Egg an der Zürcher Rad-WM schwer. Seither liegt die U19-Teilnehmerin mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma im Spital.

Laut neusten Erkenntnissen von TeleZüri soll Furrer nach ihrem Sturz lange unentdeckt im Wald gelegen haben. Vorbeifahrende Fahrzeuge sollen demnach die 18-Jährige nicht gleich entdeckt haben.

Matten wurden an Bäumen angemacht. Bild: tele züri

Für mehr Schutz wurden für das Rennen am Freitag Banner und Matten entlang der Rennstrecke, wo der Unfall passierte, montiert. Bilder vom Waldstück oberhalb von Küsnacht zeigen die neuen Sicherheitsmassnahmen.

Zum Sturz der Schweizer U19-Fahrerin kam es am Donnerstag während des Rennens der Kategorie Juniorinnen. Es passierte auf dem City Circuit in einem Waldstück – vermutlich oberhalb von Küsnacht – aus noch ungeklärten Gründen.

Auch Absperrbänder wurden montiert. Bild: tele züri

Die Abklärungen zum Unfallhergang der 18-jährigen Nachwuchsfahrerin sind durch die zuständigen Behörden im Gange. Aus diesem Grund können gegenwärtig keine zusätzlichen Informationen gegeben werden. Weitere Erklärungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. (joe/zueritoday.ch)