Muriel Furrer galt als aufstrebendes Talent. Im Juni wurde sie an den Schweizer Meisterschaften bei den Juniorinnen jeweils Zweite im Strassenrennen und Zeitfahren. Ihre Stärken spielte sie auch im Mountainbike und Radquer aus. Im Mai war Furrer an der Mountainbike-EM in Rumänien Teil jener Equipe, die im Team-Wettkampf Bronze gewann.

«Mein Schutzengel»: Caroline Baur startet an der Rad-WM auch für ihren verstorbenen Bruder

Caroline Baur verlor ihren Bruder vor zehn Jahren bei einem tragischen Velounfall – nun startet sie an der Rad-WM in Zürich. Sie sagt: «Felix wäre stolz auf mich.»

Wenn Caroline Baur in Uster am Samstag für das WM-Strassenrennen an den Start geht, dann ist sie in Gedanken bei ihrem Bruder Felix. «Irgendwie fahre ich immer für ihn. Ich weiss, dass er stolz auf mich wäre.» Eigentlich wäre es möglich gewesen, dass auch Felix an der Rad-WM in Zürich am Start gestanden wäre. «Er war ein superstarker Fahrer, und diese Strecke wäre ihm entgegengekommen», sagt Caroline Baur.