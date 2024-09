Die 18-jährige Muriel Furrer erlitt bei einem Sturz an der Rad-WM ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Bild: www.imago-images.de

«In sehr kritischem Zustand»: Schweizer Radfahrerin Muriel Furrer schwer gestürzt

Die 18-jährige Muriel Furrer ist im Rennen der Juniorinnen in Zürich aus noch ungeklärten Gründen gestürzt. Wie es mit der Rad-WM weitergeht, ist noch nicht klar.

Mitten auf dem City Circuit stürzte die U19-Fahrerin Muriel Furrer in einem Waldstück in Zürich. Wie es in einer Mitteilung des UCI, WM-OK und Swiss Cycling heisst, erlitt sie dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.

Die 18-Jährige sei mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden und befinde sich «in einem sehr kritischen Zustand.» Laut SRF soll eine Not-OP bereits stattgefunden haben. Ob und wie die Rad-WM weitergeführt wird, entscheidet das OK und die UCI. Man wolle zu einem späteren Zeitpunkt weiter informieren. (zen)