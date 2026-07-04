klar20°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Tour de France: Jonas Vingegaard erobert sich das Maillot jaune zurück

Denmark&#039;s Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in B ...
Jonas Vingegaard feiert seinen Auftaktsieg an der Tour de France.Bild: keystone

«Ein Traumstart»: Vingegaard erobert das Maillot jaune zurück

Drei Jahre nach seinem zweiten und letzten Gesamtsieg an der Tour de France ist Jonas Vingegaard zurück im Maillot jaune. Der Däne spricht nach dem Auftaktsieg im Teamzeitfahren von einem «Traumstart».
04.07.2026, 21:5104.07.2026, 21:51

«Besser hätte ich mir den Start nicht erträumen können», sagte Vingegaard nach seiner Siegfahrt durch die katalanische Metropole, die ihn vorbei an der ikonischen Basilika Sagrada Familia über den Hausberg Montjuïc bis hinauf zum Olympiastadion geführt hatte.

Am Ende ging die Taktik seines Teams Visma-Lease a Bike auf dem 19,6 km langen Parcours voll auf. Noch an den letzten beiden Anstiegen hatte Vingegaard mehr Teamkollegen bei sich als seine Konkurrenten. Letztlich kämpfte er sich – wie die meisten Captains – mit zusammengebissenen Zähnen alleine zur Ziellinie.

Ein Sieg der Mannschaft

«Meine Teamkollegen haben heute unglaubliche Arbeit geleistet», würdigte Vingegaard die Leistung seines Teams. «Sie waren so stark, dass ich kaum etwas tun musste. Sie haben mich bis ins Ziel gebracht, damit ich den Etappensieg und das Gelbe Trikot holen konnte. Nach einigen schwierigen Jahren ohne dieses Trikot fühlt es sich grossartig an, dieses Gefühl wieder zu erleben.»

Vingegaard trägt das Maillot jaune erstmals seit drei Jahren wieder. Zuletzt hatte er es 2023 bei seinem zweiten Toursieg bis ins Ziel in Paris verteidigt. Treffend titelte die französische Sportzeitung «L'Equipe» am Samstag: Jaune-as Vingegaard!

Nachdem Vingegaard die Tour de France zuletzt zweimal hinter seinem Dauerrivalen Tadej Pogacar als Gesamtzweiter beendet hatte, greift er in diesem Jahr erneut den Gesamtsieg an. Die Vorzeichen scheinen vielversprechend. Der letzte Fahrer, der wie der Däne nach dem Gewinn des Giro d'Italia im Mai auch die Auftaktetappe der Tour de France gewann, war 1993 Miguel Indurain. Wenige Wochen später feierte der Spanier seinen dritten von insgesamt fünf Tour-Siegen.

«Der Weg ist noch weit»

Vingegaard betonte auch die Bedeutung des Erfolgs: «Die Tour de France ist das grösste Rennen im Kalender. Das ist ein aussergewöhnlicher Sieg für uns. Es war ein Mannschaftszeitfahren, wir waren zu acht, und meine sieben Teamkollegen haben sich heute für mich aufgeopfert. Ich trage zwar das Gelbe Trikot, aber auch sie haben diese Etappe gewonnen. Das müssen wir geniessen.»

epa13087035 Riders of Team Visma | Lease a Bike (L-R) US cyclist Sepp Kuss, Norwegian cyclist Per Strand Hagenes, French cyclist Bruno Armirail, Italian cyclist Davide Piganzoli, US cyclist Matteo Jor ...
Team Visma fuhr sich mit der besten Team-Zeit aufs Podest.Bild: keystone

Mit Blick auf die kommenden drei Wochen blieb der Däne dennoch zurückhaltend, im Wissen, dass die zwölf Sekunden Vorsprung auf Pogacar rasch aufgebraucht sein können. «Ich bin hier, um die Tour zu gewinnen. Aber das war erst die erste Etappe. Der Weg ist noch weit, auch wenn wir uns einen kleinen Vorsprung erarbeitet haben.» (car/sda)

Tour-Auftakt: Visma triumphiert – Vingegaard übernimmt Leadertrikot
Mehr zum Thema Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026
1 / 14
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026

Auch zahlreiche kreative Outfits dürfen nicht fehlen.
quelle: keystone / tolga akmen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Macht der Spiele
Immer wieder nutzen Regenten den Sport als Bühne für sich und ihre Ideale. Das begann schon in den Amphitheatern der Römer und ist bis heute gang und gäbe. Auch in der Schweiz.
US-Präsident Donald Trump hat die Fussball-WM 2026 zur Chefsache erklärt. Als Chairman der WM-Taskforce stellt er das Turnier ins Zentrum seiner politischen Arbeit. Damit ist Trump kein Sonderfall. Schon seit der Antike nutzen Herrschende die Begeisterung der Menschen für Sport, um sich selbst positiv darzustellen, Anhänger zu gewinnen oder politische Botschaften zu verbreiten. Der Sport ist dafür ideal, weil er vordergründig als Wettkampf wahrgenommen wird und nicht als politische Veranstaltung. Ein exemplarischer Streifzug durch die Geschichte.
Zur Story