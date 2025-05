Van Aert gewinnt spektakuläre Staub-Etappe – Del Toro neu in Rosa

Am Montag geniessen die Profis einen Ruhetag. Da können Kräfte für das Einzelzeitfahren am Dienstag gesammelt werden, das über 28,6 km von Lucca nach Pisa führt. (ram/sda)

GC zero points – der Rekordmeister bangt weiter um den Klassenerhalt

Der Abstiegskrimi in der Super League wird erst in der letzten Runde entschieden. Für Winterthur, GC und Yverdon liegt noch alles drin: der Ligaerhalt, die Barrage oder der Abstieg. Am Samstagabend verloren die Hoppers in Sion 1:2.

Die Grasshoppers gehen als Vorletzter in die letzte Runde am Donnerstag. Die Zürcher unterliegen auswärts Sion 1:2. «Die Niederlage ist bitter und tut weh», konstatierte GC-Captain Amir Abrashi bei «Blue».