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Tod von Veloprofi Tarling – portugiesische Staatsanwaltschaft ermittelt

epa13169637 A picture made available on 14 August 2026 shows British rider Finlay Tarling of NSN Development Team who suffered a fatal accident near Ponte de Lima during the 8th stage of the Portugal ...
Finlay Tarling starb Mitte August an der Portugal-Rundfahrt.Bild: keystone

Tod von Veloprofi Tarling – portugiesische Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem tragischen Tod des britischen Rad-Talents Finlay Tarling hat die portugiesische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
18.08.2026, 15:2718.08.2026, 15:27

Zudem wurde eine Autopsie des am Freitag bei dem Zusammenstoss mit einem Fahrzeug tödlich verunglückten Radrennfahrers gerichtlich angeordnet, wie die Justiz auf Anfrage bestätigte.

Der 19-jährige Waliser war Medienberichten zufolge auf der achten Etappe von Melgaco nach Fafe aus dem Hauptfeld zurückgefallen. Im Bereich der Gemeinde Ponte de Lima sei er bei einer schnellen Abfahrt in einer Linkskurve frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestossen, das nicht zur Rennorganisation gehörte. Die eingeleiteten Ermittlungen sollen unter anderem klären, wie das Fahrzeug noch vor der Durchfahrt des Schlusswagens auf die Rennstrecke geraten konnte.

Alkohol- und Drogentest bei Autofahrer negativ

Der Fahrer des Fahrzeuges habe aus einem Nebenweg kommend zunächst an der Hauptstrasse gewartet und das Hauptfeld passieren lassen, sagte ein Polizeisprecher im staatlichen portugiesischen TV-Sender RTP.

epa13174375 Portuguese rider Rui Oliveira of UAE Team Emirates XRG dedicates the dedication and sacrifice Award to the late British rider Finlay Tarling on the podium after the Volta a Portugal cyclin ...
Rui Oliveira gedachte auf dem Podest in Portugal dem verstorbenen Tarling.Bild: keystone

Als dann zunächst keine weiteren Radprofis mehr kamen, habe er umstehende Zuschauer gefragt, ob die Strecke wohl schon frei sei. Da diese offenbar irrtümlich davon ausgegangen seien, dass keine weiteren Rennfahrer mehr folgen würden, bog der Mann auf die Rennstrecke ein, wo er wenig später mit Tarling kollidierte. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem Fahrer sei negativ gewesen. (sda/dpa)

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