Es ging auf den «Mond»: Die Gruppe um Pogacar befährt die Cime de la Bonette. Bild: www.imago-images.de

Dem Giro/Tour-Double ganz nah – Pogacar siegt erneut und baut Vorsprung weiter aus

Das historische Double aus Giro- und Tour-Sieg wird immer realistischer. In der drittletzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt hat der Leader Tadej Pogacar noch einmal Zeit zwischen sich und die Verfolger gelegt.

19. Etappe der Tour de France – vierter Etappensieg für Tadej Pogacar. Der 25-jährige Slowene ist das Mass aller Dinge. «Es sieht besser denn je aus», freute er sich im Siegerinterview.

Das drittletzte Teilstück am Freitag, 145 Kilometer lang und mit knapp 4500 Höhenmetern gespickt, entschied Pogacar solo für sich. Er hatte sich am Schlussanstieg nach Isola 2000 rund 8,7 Kilometer vor dem Ziel von den Zweit- und Drittplatzierten Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel abgesetzt, die seinem Tempo nicht folgen konnten.

Zwei Kilometer vor dem Zielstrich holte der unersättliche Pogacar mit dem Amerikaner Matteo Jorgensen, einem Teamkollegen Vingegaards, den letzten Ausreisser ein und liess ihn gleich stehen. «Ich war am Limit, aber als ich sah, dass er auch nicht konnte, habe ich versucht, ihn gleich zu überholen. Ich ‹killte› meine Beine und schaffte es.» Insgesamt war es bereits sein 15. Etappensieg.

Vingegaard und Evenepoel büssten 1:42 Minute auf den Träger des Maillot Jaune ein. Damit baute Pogacar den Vorsprung auf 5:03 Minuten (Vingegaard) bzw. 7:01 Minuten (Evenepoel) aus. «Das ist eine schöne Marge», meinte «Pogi», er sei überglücklich darüber.

Die letzten beiden Etappen

Tadej Pogacar kann es am Sonntag als erster Fahrer seit Marco Pantani schaffen, im gleichen Jahr den Giro d'Italia und die Tour de France für sich zu entscheiden. Dem Italiener gelang dies 1998.

Der Mann in Gelb: Tadej Pogacar. Bild: keystone

Bis sein dritter Tour-Gesamtsieg unter Dach und Fach ist, muss Pogacar noch zwei Teilstücke überstehen. Am Samstag steht eine weitere harte Bergetappe auf dem Programm. Sie ist mit 133 Kilometern eher kurz, aber es müssen 4750 Höhenmeter bewältigt werden. Das Ziel befindet sich auf dem Col de Couillole:

grafik: le tour

«Morgen können wir es geniessen, wir werden den Sieg dem Fahrer einer Fluchtgruppe überlassen und hoffentlich geschieht nichts Aussergewöhnliches», kündigte Pogacar an.

Weil in Paris bereits alles für die Olympischen Spiele vorbereitet wird, endet die Tour de France am Sonntag erstmals überhaupt nicht in der Hauptstadt. Die letzte Etappe ist ein 33,7 Kilometer langes Einzelzeitfahren zwischen Monaco und Nizza. (ram)