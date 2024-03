Fehlgeburt – Stefan Küng vermeldet traurigen Grund für aktuelle Rennpause

Eigentlich hätte Stefan Küng derzeit in Italien die ersten Frühjahrsklassiker der neuen Saison fahren sollen. Am vergangenen Samstag wäre Strade Bianche auf dem Programm gestanden und mittlerweile wäre er bei Tirreno-Adriatico dabeigewesen. Doch der Schweizer des Teams Groupama FDJ fehlte in den Aufgeboten seiner Equipe. Nun gab der 30-Jährige auf Instagram den traurigen Grund für seine Absenz bekannt.

«Unsere Familie hätte wachsen sollen. Wir hätten im August ein zweites Kind erwartet, doch leider haben wir es vergangene Woche verloren», schreibt Küng. Sie hätten als Familie Zeit gebraucht, um durch diese traurige Phase zu kommen, deshalb habe er auf die Rennen in Italien verzichtet.

Auf Instagram drückten unter anderem Tour-de-Suisse-Siegerin Marlen Reusser sowie Weltmeister Remco Evenepoel und Olympia-Medaillengewinner Wout van Aert ihr Beileid für Küng und seine Familie aus. Der Schweizer kündigte zudem an, nächste Woche am Nokere Koerse und dem Grand Prix de Denain in Belgien sein Comeback zu geben. (abu)