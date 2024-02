Für einmal ohne Helm: Julian Alaphilippe präsentiert sich Mitte Januar den Fans in Australien. Bild: www.imago-images.de

«Zu viel Partys, zu viel Alkohol» – Alaphilippes Frau wehrt sich gegen lästernden Teamchef

Er ist einer der beliebtesten Radprofis der Welt. Weil er zugleich einer der teuersten ist und zuletzt kaum mehr siegte, wird Julian Alaphilippe aber auch scharf kritisiert – öffentlich vom eigenen Boss.

«Julian ist ein guter Junge. Aber nachdem er seinen Mega-Vertrag unterschrieben hatte, hörte er auf, Leistung zu bringen.»

Was klingt wie der Kommentar eines unzufriedenen Fans unter einen Instagram-Post, wäre kein Problem, wenn es der Kommentar eines unzufriedenen Fans wäre. Das Problem ist: Es ist der Kommentar von Julian Alaphilippes eigenem Chef.

Patrick Lefevere, der ebenso streitbare wie erfolgreiche Manager der Profi-Equipe Soudal–Quick-Step, machte diese Aussage im belgischen Magazin «Humo». Ob man in der Saison 2024 die Wiederauferstehung des zweifachen Weltmeisters, dessen Leistungen zuletzt zu wünschen übrig liessen, erlebe, wurde der 69-jährige Belgier gefragt. Lefevere äusserte starke Zweifel. «Wenn man älter wird, muss man sich mehr um sich selbst kümmern, man muss härter trainieren und darf nicht das Handtuch werfen.»

Der Star und sein Chef: Alaphilippe fährt schon seine ganze Profikarriere für Lefeveres Team. Bild: imago-images.de

«Ich sagte ihm: So kann es nicht weitergehen»

Beim 31-jährigen Alaphilippe müsse es «Klick» machen, forderte sein Teamchef. Im November habe er ihm, seiner Ehefrau und seinem Manager bei einem Treffen klar gemacht, dass mehr kommen müsse angesichts des Gehalts. Dieses wird auf rund 2,2 Millionen Franken im Jahr geschätzt, ein Betrag, mit dem es Alaphilippe in die Top Ten der bestverdienenden Radprofis schafft.

«Ich sagte ihm: So kann es nicht weitergehen. Wenn du noch einmal Mist baust, werde ich dich auf der Stelle feuern. Diese Botschaft kam an», so Lefereve. Auf Nachfrage erklärte er auch, was Alaphilippe in seinen Augen falsch mache: «Zu viel Partys, zu viel Alkohol.» Der Franzose stehe zu sehr unter der Knute seiner Ehefrau Marion Rousse.

Mehr als «Spielerfrau»: Marion Rousse ist Direktorin der Tour de France der Frauen. Bild: www.imago-images.de

Rousse bittet um Respekt

Diese holte nun zum Konter aus. Am Mittwochnachmittag wandte sich Rousse, die Direktorin der Tour de France der Frauen ist, in einem öffentlichen Statement an Lefevere. «Dass er unser Privatleben in der Form angreift, ist inakzeptabel», so Rousse. «Ich trinke überhaupt keinen Alkohol, wirklich nie. Und das mit den Partys stimmt auch nicht, denn mit einem dreijährigen Kind ziehst du es vor, morgens fit zu sein.» Sie bitte ihn, aufzuhören, solchen Quatsch zu verbreiten und mehr Respekt und Klasse zu zeigen.

Der Fahrer selber äusserte sich bislang nicht. Julian Alaphilippe, der durch eine angriffige Fahrweise viele Fanherzen eroberte, wurde 2020 und 2021 Weltmeister. Seither gelang es ihm nur noch sehr selten, mit Siegen für Aufsehen zu sorgen.

Alaphilippe steht noch bis Ende Jahr bei Soudal–Quick-Step unter Vertrag. Möglich, dass er dann gleich ganz aufhört. Er wisse noch nicht, ob er weiter mache, sagte der Franzose vor einigen Wochen in Australien.

Den Start in diese Saison darf Julian Alaphilippe als gelungen betrachten. Bei der Tour Down Under fuhr er bei den hügeligen Etappen vorne mit, die Rundfahrt beendete er als Sechster. Am Samstag steht er am Start, wenn mit dem Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad in Ostflandern die Klassiker-Saison eingeläutet wird.