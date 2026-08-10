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Warum die Frauen an der Tour de France viel weniger Preisgeld verdienen

Tour de France Femmes director Marion Rousse speaks to media before the ninth stage of the Women&#039;s Tour de France cycling race (Tour de France Femmes) in Nice, France, Sunday, Aug. 9, 2026. (AP P ...
Marion Rousse am Sonntag in Nizza.Bild: keystone

«Die Frage nervt mich» – Tour-Direktorin über das viel tiefere Preisgeld bei den Frauen

Nach der spannenden Tour de France der Frauen gibt das Preisgeld zu reden. Demi Vollering kassiert nur einen Zehntel der Summe, die Tadej Pogacar erhielt.
10.08.2026, 17:0410.08.2026, 17:04

Trotz einer Enttäuschung für die Bernerin Marlen Reusser endete die Tour de France der Frauen am Sonntag mit einem halben Schweizer Erfolg. Die seit längerer Zeit in der Zentralschweiz lebende Niederländerin Demi Vollering sicherte sich nach neun Etappen den Gesamtsieg.

Netherlands&#039; Demi Vollering, centre, celebrates with the team after winning the Women&#039;s Tour de France cycling race (Tour de France Femmes) in Nice, France, Sunday, Aug. 9, 2026. (AP Photo/P ...
Die Teamkolleginnen feiern Siegerin Demi Vollering.Bild: keystone

Vollering erhält dafür eine Siegprämie in der Höhe von 50'000 Euro. Das ist ein Zehntel der Summe, die der Männer-Sieger vor wenigen Wochen erhalten hat: Tadej Pogacar kassierte für seinen fünften Gesamtsieg an der Frankreich-Rundfahrt eine halbe Million Euro.

Der falsche Vergleich

Pogacar und Co. bestritten 21 Etappen und somit mehr als doppelt so viele wie die Frauen. Auf diese Tatsache wies Tour-Direktorin Marion Rousse wiederholt hin. «Die Frage nach den Siegprämien begleitet mich seit der ersten Auflage der Tour de France Femmes, und das nervt mich ehrlich gesagt etwas», sagte sie schon vor der Tour der Deutschen Welle.

Es sei schwierig, einen Wettbewerb mit 21 Renntagen und einen mit neun zu vergleichen. Und wenn man dies trotzdem machen wolle, dann sehe man, dass die Frauen durchaus gut da stünden: «Im Vergleich zu Paris-Nizza oder dem Critérium du Dauphiné ist die Prämie bei der Tour der Frauen höher als bei den Männern.» Bei jenen ähnlich langen Rennen, die wie die Tour de France von der ASO organisiert werden, erhält der Sieger jeweils 16'000 Euro.

Führungswechsel prägen die Tour

Die Tour de France der Männer ist wesentlich traditionsreicher, sie fand zum 113. Mal statt, und sie hat eine globale Ausstrahlung, die über den Radsport hinaus geht. Die Frauen haben nun gerade die fünfte Ausgabe der Neuzeit hinter sich. Rasch hat sich die Tour de France auch bei ihnen zum wichtigsten Rennen des Jahres entwickelt.

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Drei Tage lang trug Marlen Reusser gelb.Bild: IMAGO / PRESSE SPORTS

Marlen Reusser war mit ihrem Sieg im Zeitfahren nach der 4. Etappe ins Leadertrikot geschlüpft. Sie verlor es am Freitag, als Kasia Niewiadoma-Phinney es sich mit ihrem Solosieg auf dem Mont Ventoux schnappte. Demi Vollering nahm ihr das Maillot Jaune am Samstag bereits wieder ab und verteidigte es am Schlusstag mit ihrem zweiten Etappensieg in Folge souverän. Reusser hingegen verlor früh den Anschluss, büsste auch wegen eines Sturzes Zeit ein und fiel noch vom Podest. Die mit grossen Ambitionen gestartete 34-Jährige beendete die Tour auf Rang 14. (ram)

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SpitaloFatalo
10.08.2026 17:25registriert März 2020
Hört das Vergleichen, respektive der Versuch, aus unterschiedlichen Preisgeldern einen Skandal zu fabrizieren nicht auf, sollte sich der Veranstalter gut überlegen, ob man das Rennen für die Frauen noch durchführen möchte. Mir gefallen sowohl die Tour der Männer als auch diejenige der Frauen. In ein paar Jahren wird das Rennen der Frauen viel mehr Beachtung finden als heute. Die Macher der Frauen-Tour betreiben ein Investment. Sie zum jetzigen Zeitpunkt anzugreifen ist mehr als unfair und zeugt von wenig Sachverstand.
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Enemy№1
10.08.2026 20:50registriert April 2016
Wer das nicht versteht, verdient eben völlig zurecht weniger🤷

Aber eben: Ein Skandälchen herbeireden, wo keines ist🤷
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benn
10.08.2026 17:50registriert September 2019
was soll die dumme frage, im verhältnis zu den einnahmen bekommen die frauen mind. gleichviel, also hört auf zu jammern und euch überall als opfer zu inszenieren. wenn ihr mehr wollt müsst ihr mehr verdienen!
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