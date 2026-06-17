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Tour de Suisse: Tadej Pogacar dominiert die erste Etappe

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Tadej Pogacar zeigte bei der ersten Etappe der Tour de Suisse eine starke Leistung.Bild: www.imago-images.de

Machtdemonstration in Italien: Pogacar gewinnt die erste Etappe der Tour de Suisse

17.06.2026, 17:4817.06.2026, 18:22

Tadej Pogacar zeigt bei der Tour de Suisse gleich bei erster Gelegenheit allen den Meister. Der Slowene gewinnt die 1. Etappe in Sondrio nach einem 70-km-Solo mit über zwei Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger Richard Carapaz.

Der Doppel-Weltmeister und vierfache Tour-de-France-Sieger Pogacar befand sich bei seiner ersten Teilnahme an der Schweizer Landesrundfahrt früh alleine auf weiter Flur. Nach einem Zwischensprint, bei welchem es um ein paar wenige Bonussekunden ging, zog er in der folgenden Steigung mit seinem Teamkollegen Brandon McNulty gleich durch. Hinter ihm zerfiel das Feld - nach kaum der Hälfte der 144 km langen Etappe - in ganz viele kleine Gruppen.

Vorentscheidung im Kampf um Gesamtsieg

Keine zwei Kilometer nach der Tempo-Erhöhung war Pogacar bereits gänzlich ohne Begleiter. In der Folge lautete die Frage nicht mehr, ob er den Tagessieg und das Maillot jaune holen würde, sondern nur noch, mit wie viel Vorsprung der 27-jährige Slowene die Auftakt-Etappe beenden wird. Dieser betrug im Ziel 2:14 Minuten, wobei deutlich zu sehen war, dass Pogacar in der letzten halben Stunde nicht mehr am Limit fuhr.

Wenige Sekunden hinter dem zweitklassierten Ecuadorianer Carapaz wurde der Italiener Andrea Bagioli Dritter - doch der Kampf um den Gesamtsieg scheint bereits am ersten von fünf Tagen entschieden. Alle anderen Fahrer büssten bereits mehr als vier Minuten auf Überflieger Pogacar ein. Bester Schweizer war Marc Hirschi als 24. mit rund fünfeinhalb Minuten Rückstand.

Gleich die nächste Show von Pogacar?

Die 2. Etappe mit Start und Ziel in Locarno führt über 157,7 km und ist auf dem Papier etwas weniger schwer als das erste Teilstück in Sondrio. Die Entscheidung am Donnerstag wird wohl auf den letzten 20 km in den zwei sehr kurzen, aber steilen Anstiegen fallen. Einen Favoriten kann es nach seiner Solo-Show zum Tour-Auftakt nur einen geben: Tadej Pogacar.

Femke de Vries nach Tagessieg in Sondrio erste Leaderin

Bereits am Mittag starteten die Frauen. Die Niederländerin Femke de Vries gewann die 1. Etappe der Tour de Suisse. Sie bezwang in Sondrio im Veltlin im Sprint ihre britische Fluchtgefährtin Lauren Dickson knapp.

Femke de Vries entscheidet die erste Etappe für sich.Video: SRF

Steffi Häberlin und Marlen Reusser beendeten die 1. Etappe der Tour de Suisse als beste Schweizerinnen auf den Plätzen 6 und 8. Das Duo erreichte das Ziel des Teilstücks über 109 Kilometer 38 Sekunden hinter De Vries, die dank ihrem ersten Profi-Sieg auch erste Gesamtleaderin ist. (riz/sda)

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