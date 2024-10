Muriel Furrer verstarb bei einem tragischen Unfall an der Velo-Weltmeisterschaft. Bild: keystone

Familie von Muriel Furrer veröffentlicht Todesanzeige: «Unsere Herzen sind gebrochen»

Während der Velo-Weltmeisterschaft in Zürich stürzte die junge Zürcherin schwer. Heute vor zwei Wochen erlag sie im Spital ihren Verletzungen. In Todesanzeigen drückt nun die Familie ihre Trauer aus. Auch ihr Lehrbetrieb hat eine solche publiziert.

Pascal Ritter / ch media

Mehr «Sport»

Vor genau zwei Wochen traf die traurige Nachricht ein. Die Velorennfahrerin Muriel Furrer erlag im Zürcher Universitätsspital ihren schweren Kopfverletzungen. Am Tag davor, am Donnerstag, dem 26. September, war sie während des U19-Velorennens der Damen in einem Wald bei Küsnacht in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen und schwer gestürzt. Furrer wurde lediglich 18 Jahre alt.

Im Communiqué zum Tod ihrer Tochter bat die Familie darum, «dass ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit respektiert wird». Dementsprechend äusserten sich die Angehörigen nicht zum bisher ungeklärten Unfall. Am Freitag erschienen nun in verschiedenen Zeitungen Todesanzeigen der Familie. Der Text wendet sich direkt an Muriel Furrer.

«Unsere Herzen sind gebrochen, unsere Trauer unbeschreiblich. An der Heim-WM in Zürich bei deinem geliebten Radsport hast du die Ziellinie im Himmelreich überquert. Unendlich dankbar für deine wundervolle Liebe und Freude, die du uns geschenkt hast, überlassen wir dich unserem Allmächtigen Gott.»

Der Unfall überschattete die Weltmeisterschaft in Zürich. Bild: keystone

Furrer war gläubige Christin und nahm vor den Wettkämpfen in Zürich an einem speziellen WM-Gottesdienst teil. Als sie kurz vor ihrem letzten Rennen ihre Unterschrift auf eine Fahrerinnen-Tafel setzte, trug sie ein Armband mit einem Schriftzug, der das Wort «Jesus» enthielt.

Auch Muriel Furrers Arbeitgeber, der Lebensversicherer Swiss-Life, schaltete eine Todesanzeige. Darin heisst es: «Wir werden sie als überaus zuverlässige, engagierte und liebenswerte Kollegin und allerseits geschätzte Mitarbeiterin in bester Erinnerung behalten.» Muriel Furrer hat im Sommer ihre Lehre als Kaufmännische Angestellte bei Swiss Life begonnen.

Die Anteilnahme nach dem tödlichen Unfall war gross: Nach tragischem Tod der Velofahrerin Muriel Furrer: 1500 Menschen gedenken in Zürich

Furrer war als offizielle Botschafterin Aushängeschild der Weltmeisterschaft. Der genaue Hergang ihres Unfalls ist bisher noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und geht verschiedenen Hinweisen nach. Der Unfall wurde offenbar lange Zeit nicht bemerkt. Erst rund zweieinhalb Stunden nach ihrem Sturz hob der Rettungshelikopter ab, der sie ins Spital brachte.