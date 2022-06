Bild: keystone

Positiver Corona-Test: Marc Hirschi muss an der Tour de Suisse Forfait geben

Marc Hirschi startete nicht mehr zur 6. Etappe der Tour de Suisse. Der Berner lieferte einen positiven Corona-Test ab und wurde wie sein Landsmann und Zimmerkollege Joel Suter aus dem Rennen genommen.

Das Coronavirus breitet sich an der Schweizer Landesrundfahrt weiter aus. Nachdem am Vortag mindestens neun Fahrer positiv getestet worden waren und sich das Team Jumbo-Visma gar komplett zurückgezogen hatte, erwischte es nun mit Hirschi auch den ersten Schweizer.

Ausser Hirschi seien alle Fahrer und Mitglieder des Teams negativ getestet worden, teilte das Team UAE Emirates mit. Suter gelte als Hochrisiko-Kontakt und werde als Vorsichtsmassnahme die Tour de Suisse ebenfalls verlassen. Hirschi habe nur milde Symptome, so UAE Emirates weiter.

Hirschi hatte am Donnerstag in Novazzano rund eine Minute auf den Etappensieger und neuen Leader Alexander Wlassow verloren – und dies, obwohl das Profil der Etappe auf den 23-Jährigen zugeschnitten gewesen wäre. In der Gesamtwertung belegte Hirschi mit 1:03 Minuten Rückstand den 12. Rang. Suter, der seine erste Saison auf höchster Stufe bestreitet, wies bereits einen Rückstand von über einer Stunde auf den Leader auf.

Mit Gino Mäder hatte am Vortag bereits ein anderer Schweizer Spitzenfahrer Forfait erklären müssen, er allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen Magen-Darm-Problemen. (abu/sda)