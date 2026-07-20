wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Sport
Spanien

WM 2026: Rodri wurde zum besten Spieler gekürt – ohne ein einziges Tor

Spain&#039;s Rodri poses with the tournament&#039;s best player award at the end of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 1 ...
Rodri wurde zum besten Spieler der WM 2026 gekrönt.Bild: keystone

Ohne Tor zum besten Spieler der WM: Rodris Weg vom Himmel in die Hölle – und zurück

Kein Tor, keine Vorlage – und trotzdem der Beste: Zwei Jahre nach dem Kreuzbandriss krönt sich Rodri zum besten Spieler der WM – und zum Weltmeister.
20.07.2026, 09:3420.07.2026, 09:34
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Es ist eine Auszeichnung, die auf den ersten Blick für Überraschung sorgt: Rodri hat bei dieser Weltmeisterschaft in acht Spielen weder ein Tor erzielt noch eine Vorlage geliefert – und wurde dennoch mit dem Goldenen Ball zum besten Spieler des Turniers gewählt. Er setzte sich dabei gegen zwei der grössten Namen des Weltfussballs und dieses Turniers durch: Lionel Messi erhielt den Silbernen, Kylian Mbappé den Bronzenen Ball.

Die Klasse, die man nicht in Toren misst

Wer Rodris Spiel verstehen will, muss auf andere Zahlen schauen. Der Spanier absolvierte laut Sofascore alle acht Partien über die volle Distanz und legte dabei 9,7 Kilometer pro 90 Minuten zurück. Noch beeindruckender: 94,5 erfolgreiche Pässe pro Spiel bei einer Genauigkeit von 93 Prozent, in der eigenen Hälfte gar 95 Prozent. Kein Spieler des Turniers brachte mehr Bälle an den Mann oder hatte so viele Ballkontakte wie der spanische Kapitän.

Doch Rodri ist weit mehr als ein Passgeber. Er gewann 6,13 Zweikämpfe pro Partie (66 Prozent), kam auf 3,25 Tackles und eroberte 5,0 Bälle pro Spiel zurück – Werte, die ihn zum komplettesten Mittelfeldspieler machen. Seine Sofascore-Durchschnittsbewertung von 7,76 war die beste unter allen zentralen Mittelfeldspielern des Turniers und die sechstbeste des Turniers.

Bild
Bild: Sofascore

Im Finalspiel gegen Argentinien lieferte er dann sein Meisterstück ab: 101 von 106 Pässen kamen an, 80 Prozent seiner Zweikämpfe gewann er, dazu kreierte er zwei Torchancen. Argentinien brachte in 120 Minuten keinen einzigen Schuss aufs spanische Tor. Messi wurde von Rodris Mittelfeld und der unermüdlichen Abwehrarbeit vom Youngster des Turniers, Pau Cubarsi, schlicht vom Spiel genommen. Spanien gewann 1:0 nach Verlängerung durch das Tor von Ferran Torres in der 106. Minute – und kassierte im gesamten Turnier nur ein einziges Gegentor gegen Belgien.

Vom Himmel in die Hölle – und zurück

Was diesen Triumph so besonders macht, ist der Weg dorthin. Im September 2024 riss sich Rodri im Premier-League-Spitzenspiel von Manchester City gegen Arsenal das Kreuzband im rechten Knie – kurz bevor er zum Weltfussballer gekürt wurde. Erst im Mai 2025 kehrte er in den Wettkampfbetrieb zurück.

Rodri selbst äusserte sich nach dem Finalsieg: «Dass ein Spieler, der den Himmel berührt und dann in die Hölle stürzt, auch wieder aufstehen kann. Das ist ein Beispiel dafür, wie man Schwierigkeiten überwindet, und daran muss man glauben. Es ist unglaublich.»

Aitana Bonmati, die mehrfache Weltfussballerin, die selbst weiss, wie sich der Sieg anfühlt, sprach nach dem Spiel mit dem spanischen Kapitän – und fand ausschliesslich lobende Worte. «Du bist eine tragende Säule der Seleccion. Ich finde, du hast dich während des Turniers stark weiterentwickelt und vor allem deine letzten beiden Matches waren spektakulär», äusserte sie sich gegenüber Rodri.

epa11689626 Manchester City and Spain midfielder Rodri and Barcelona player Aitana Bonmati pose with their trophies after winning the Men&#039;s and Women&#039;s Ballon d&#039;Or 2024 awards at the Ba ...
Aitana Bonmati (links) und Rodri wurden 2024 zu den besten Spielern der Welt gekürt.Bild: keystone

In einer Reihe mit den Grössten

Mit dem WM-Titel erzielt Rodri einen Erfolg, der nur wenigen gelungen ist. Er gehört nun zu den Spielern, die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Champions League und den Ballon d'Or gewonnen haben – zusammen mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Zinédine Zidane.

Spanien dominierte im Übrigen auch die weiteren Einzelauszeichnungen: Unai Simon erhielt den Goldenen Handschuh als bester Torhüter und Pau Cubarsi wurde zum besten jungen Spieler gewählt. Den Goldenen Schuh sicherte sich Kylian Mbappé mit zehn Toren vor Lionel Messi, der an diesem Turnier acht Tore schoss.

«Absolut unentschuldbar»: Argentinier gehen nach WM-Final auf Spanier los
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So feiern die Spanier den Weltmeistertitel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
So wird der Weltmeistertitel in Spanien gefeiert
Nachdem das WM-Finalspiel zwischen Spanien und Argentinien in die Verlängerung ging, war die Anspannung vor dem Fernseher, im Stadion und in den beiden beteiligten Ländern gross. Und dann die Erleichterung und der Jubel für die Spanier. Spanien wird Fussballweltmeister 2026 und das Land steht Kopf. Schau dir die Party-Stimmung im Video an.
Zur Story