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ZDF-Kommentator bezeichnet Gianni Infantino als Lakai von Donald Trump

President Donald Trump, left, and FIFA President Gianni Infantino attend the World Cup championship final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., Sunday, July 19, 2026. (AP ...
Donald Trump (links) und Gianni Infantino beim WM-Final.Bild: keystone

ZDF-Kommentator: «Der US-Präsident und sein Telefonjoker, sein Lakai Infantino»

19.07.2026, 22:5319.07.2026, 23:02

Beim WM-Final zwischen Spanien und Argentinien (hier im Liveticker) ist erstmals an diesem Turnier auch US-Präsident Donald Trump im Stadion. Als die Regie ihn an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino einblendet, erwähnen das natürlich die Kommentatoren, die die Partie übertragen.

Einer davon ist Oliver Schmidt beim ZDF. Der Deutsche spricht aus, was spätestens nach dem Fall Balogun wohl manch ein Fan denkt:

«Und da ist der US-Präsident und sein Telefonjoker, rechts, sein Lakai: Gianni Infantino.»

Trump und Infantino wurden auch Zeuge der ersten Halbzeitshow im Rahmen eines WM-Finals. So war sie:

27:21 Minuten Pause und Ronaldo als Chauffeur – das bot die Halbzeitshow des WM-Finals

(ram)

Der WM-Final live:

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Jonas der doofe
19.07.2026 22:58registriert Juni 2020
Geile Siech
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Dr. Rodney McKay
19.07.2026 23:00registriert September 2024
Der ZDF Moderator hat das ganze ja noch sehr nett ausgedrückt! Mir kommen da ganz andere Wörter in den Sinn…
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RAPTI
19.07.2026 23:07registriert September 2020
Herrlich!
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