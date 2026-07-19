Donald Trump (links) und Gianni Infantino beim WM-Final. Bild: keystone

ZDF-Kommentator: «Der US-Präsident und sein Telefonjoker, sein Lakai Infantino»

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Beim WM-Final zwischen Spanien und Argentinien (hier im Liveticker) ist erstmals an diesem Turnier auch US-Präsident Donald Trump im Stadion. Als die Regie ihn an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino einblendet, erwähnen das natürlich die Kommentatoren, die die Partie übertragen.

Einer davon ist Oliver Schmidt beim ZDF. Der Deutsche spricht aus, was spätestens nach dem Fall Balogun wohl manch ein Fan denkt:

«Und da ist der US-Präsident und sein Telefonjoker, rechts, sein Lakai: Gianni Infantino.»

Trump und Infantino wurden auch Zeuge der ersten Halbzeitshow im Rahmen eines WM-Finals. So war sie:

(ram)