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Camille Rast ist Slalom-Weltmeisterin und Wendy Holdener gewinnt Silber!

WM-Slalom der Frauen
1. Camille Rast SUI
2. Wendy Holdener SUI +0,46
3. Katharina Liensberger AUT +1,32
4. Paula Moltzan USA +1,34
5. Mikaela Shiffrin USA +,137
Out u.a.: Mélanie Meillard SUI, Eliane Christen SUI, Anna Swenn Larsson SWE, Lara Colturi ALB
KEYPIX - Gold medalist Camille Rast of Switzerland, left, and Silver medalist Wendy Holdener of Switzerland, right, celebrate during the podium ceremony of the women&#039;s Slalom race at the 2025 FIS ...
Rast (links) und Holdener feiern den Schweizer Doppelsieg im WM-Slalom.Bild: keystone

Camille Rast ist Slalom-Weltmeisterin – und Wendy Holdener gewinnt Silber!

Der Schweizer Medaillenrausch in Saalbach hält an. Die Slalom-Asse Camille Rast und Wendy Holdener machen mit Gold und Silber das Dutzend voll.
15.02.2025, 14:3807.10.2026, 13:44

Camille Rast und Wendy Holdener sorgen für das nächste Schweizer Glanzlicht an der WM in Saalbach. Die Walliserin wird vor der Schwyzerin Weltmeisterin im Slalom.

epa11897880 Camille Rast of Switzerland celebrates winning the Women&#039;s Slalom at the FIS Alpine Skiing World Championships in Saalbach Hinterglemm, Austria, 15 February 2025. EPA/ANNA SZILAGYI
Camille Rast feiert den grössten Erfolg ihrer Karriere.Bild: keystone

Erstmals in ihrer Karriere ging Camille Rast als Führende des 1. Laufs in die Entscheidung. Sie hielt diesem Druck stand, verteidigte ihre Position und wurde mit 25 Jahren Slalom-Weltmeisterin. «Ich nahm mir heute vor, lockerer zu sein als zuletzt. Wir haben schönes Wetter, eine coole Piste, mega viele Leute sind hier – es ist genial», sagte Rast im SRF.

Camille Rasts Fahrt zur Goldmedaille.Video: SRF

Diese Coolness war vielleicht ihr Schlüssel zum Erfolg. «An der WM zählen nur die Medaillen», betonte Rast. «Ich wusste, dass das für mich möglich ist, aber ich machte mir keinen Druck, denn die Saison war sowieso schon super.»

Aus der Dunkelheit zum WM-Gold: Der Weg von Camille Rast zur Weltmeisterin
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Müde Holdener mit Laufbestzeit aufs Podest

Silber ging – zum dritten Mal an dieser WM – an Wendy Holdener. Mit Laufbestzeit verbesserte sich die Schwyzerin im 2. Lauf noch vom vierten auf den zweiten Platz. «Ich bin sehr happy, dass ich die WM so abschliessen kann», sagte sie, denn sie sei müde. «Ich hatte sehr viele Hochs hier, das Feiern und das Verarbeiten eines Erfolgs braucht auch Energie.» Umso glücklicher sei sie, dass es ihr gelungen sei, die Leistung noch einmal abrufen zu können.

Switzerland&#039;s Wendy Holdener celebrates winning the silver medal in a women&#039;s slalom, at the Alpine Ski World Championships, in Saalbach-Hinterglemm, Austria, Saturday, Feb. 15, 2025. (AP Ph ...
Jubel über Silber: Wendy Holdener.Bild: keystone

Für Holdener war es die 9. WM-Medaille insgesamt, womit sie nun gleich viele besitzt wie Pirmin Zurbriggen und Lara Gut-Behrami. «Schwierig zu sagen, welchen Stellenwert diese Silbermedaille heute hat, jede Medaille hat ihren speziellen Platz», sagte die dreifache Weltmeisterin (Kombination 2017 und 2019, Team 2019).

Wendy Holdener fährt nach vorne.Video: SRF

«So schade für Wendy, sie ist immer Zweite», meinte Petra Vlhova, Holdeners langjährige, derzeit verletzte Kontrahentin aus der Slowakei im SRF. «Aber Camille verdient den Titel, das war eine grosse Show. Wie sie mit dem Druck umging, war top.»

Bronze für Österreich, die USA im Hunderstel-Pech

Die beiden Schweizerinnen, die für den ersten Schweizer Doppelerfolg in einem WM-Slalom sorgten, trennten im Schlussklassement 46 Hundertstel. «Dass sie ihr Können an der WM so abrufen können, macht mich stolz. Das ist top», sagte Slalom-Trainer Christian Brill zu seinem Erfolgsduo.

Die ersten zwei Plätze hatte es in diesem Winter schon zweimal in Weltcup-Slaloms, in Killington und in Flachau, eingenommen – beide Male in der Reihenfolge Rast vor Holdener. Dabei habe sie im Sommer noch gedacht, man müsse in diesem starken Slalom-Team Gas geben, um es überhaupt ins WM-Team zu schaffen, verriet Rast. «Dann dachte ich: Okay, ich bin dabei. Vielleicht klappt es sogar mit einer Medaille.»

250215 Camille Rast of Switzerland competes in the women s slalom during day 12 of the 2025 FIS Alpine World Ski Championships on February 15, 2025 in Saalbach. Photo: Maxim Thore / BILDBYRAN / kod MT ...
Angriffig und schnell: Camille Rast.Bild: www.imago-images.de

Das Podest komplettierte Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin, nach dem ersten Durchgang erste Verfolgerin von Camille Rast, gewann mit zwei Hundertsteln Vorsprung vor der Amerikanerin Paula Moltzan Bronze.

Mélanie Meillard, nach dem ersten Lauf wegen eines groben Schnitzers auf Platz 10, riskierte im zweiten Durchgang alles. Doch die in der oberen Streckenhälfte sehr gute Fahrt endete nach einem Einfädler vorzeitig. Gleiches war Eliane Christen, der vierten Schweizer Teilnehmerin, schon im ersten Lauf widerfahren. (ram/sda)

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Alle Schweizer Medaillengewinner der Ski-WM 2025 in Saalbach
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quelle: keystone / anna szilagyi
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