Aller guten Dinge sind 13 – der Medaillenspiegel der Ski-WM 2025 in Saalbach

Wer holt die meisten Medaillen? Und wer siegt in der Nationenwertung? Der Medaillenspiegel zu Ski-WM 2025 in Saalbach.

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Medaillenspiegel

Medaillenspiegel der Frauen

Medaillenspiegel der Männer

Die Ausbeute im Vergleich mit früheren WM

Alle Resultate der WM

Slalom der Männer, 16. Februar

Unfassbar! Die aus Schweizer Sicht sensationelle Ski-WM in Saalbach endet mit dem ersten Slalom-Gold für die Schweizer Männer seit 75 Jahren. Loïc Meillard verbessert sich im 2. Lauf um einen Rang und triumphiert vor Atle Lie McGrath und Linus Strasser.

Loïc Meillard 🇨🇭🥇 Atle Lie McGrath 🇳🇴🥈 Linus Strasser 🇩🇪🥉

Slalom der Frauen, 15. Februar

Mit einem Paukenschlag endet das letzte Rennen der Frauen. Im Ziel führt Wendy Holdener und oben steht nur noch Camille Rast – Gold ist der Schweiz schon sicher. Die Walliserin verteidigt ihre Halbzeitführung und triumphiert vor Holdener. Erstmals nach 34 Jahren – Vreni Schneider gewann 1991 ebenfalls in Saalbach – stellt die Schweiz wieder die Slalom-Weltmeisterin.

Camille Rast 🇨🇭🥇 Wendy Holdener 🇨🇭🥈 Katharina Liensberger 🇦🇹🥉

Riesenslalom der Männer, 14. Februar

Österreich schlägt zurück und holt im Männer-Riesenslalom die Goldmedaille: Raphael Haaser siegt vor den beiden Schweizern Thomas Tumler und Loic Meillard. Marco Odermatt geht als Vierter leer aus.

Raphael Haaser 🇦🇹🥇 Thomas Tumler 🇨🇭🥈 Loic Meillard 🇨🇭🥉

Riesenslalom der Frauen, 13. Februar

Die Schweiz geht im WM-Frauen-Riesenslalom leer aus: Lara Gut-Behrami fehlen sechs Hundertstel auf die Bronzemedaille von Paula Moltzan. Federica Brignone holt vor Alice Robinson Gold.

Federica Brignone 🇮🇹🥇 Alice Robinson 🇳🇿🥈 Paula Moltzan 🇺🇸🥉

Team-Kombination der Männer, 12. Februar

Die Schweiz feiert in der Team-Kombination der Männer einen historischen Dreifachsieg! Loic Meillard und Franjo von Allmen holen Gold, Silber geht an Tanguy Nef und Alexis Monney und Bronze gewinnen Marc Rochat und Stefan Rogentin.

Schweiz 1 (Loic Meillard/Franjo von Allmen) 🇨🇭🥇 Schweiz 2 (Tanguy Nef/Alexis Monney) 🇨🇭🥈 Schweiz 4 (Marc Rochat/Stefan Rogentin) 🇨🇭🥉

Team-Kombination der Frauen, 11. Februar

Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami holen sich in der ersten WM-Team-Kombination der Frauen dank eines bärenstarken Slaloms von Holdener die Silbermedaille. Gold geht an das favorisierte US-Duo aus Mikaela Shiffrin und Breezy Johnson.

USA 1 (Mikaela Shiffrin/Breezy Johnson) 🇺🇸🥇 Schweiz 1 (Wendy Holdener/Lara Gut-Behrami) 🇨🇭🥈 Österreich 3 (Katharina Truppe/Stephanie Venier) 🇦🇹🥉

Abfahrt der Männer, 9. Februar

Franjo von Allmen feiert in der WM-Abfahrt den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Der Berner Oberländer siegt vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr und dem Freiburger Alexis Monney.

Franjo von Allmen 🇨🇭🥇 Vincent Kriechmayr 🇦🇹🥈 Alexis Monney 🇨🇭🥉

Abfahrt der Frauen, 8. Februar

Die Schweizerinnen gehören auch im zweiten Speed-Rennen zu den Geschlagenen. Lara Gut-Behrami scheidet aus, Corinne Suter wird Siebte. Weltmeisterin wird überraschend die Amerikanerin Breezy Johnson.

Breezy Johnson 🇺🇸🥇 Miriam Puchner 🇦🇹🥈 Ester Ledecka 🇨🇿🥉

Super-G der Männer, 7. Februar

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt dominierte den Super-G in Saalbach. Er gewann vor dem Österreicher Raphael Haaser mit einem Vorsprung von einer Sekunde.

Marco Odermatt 🇨🇭🥇 Raphael Haaser 🇦🇹🥈 Adrian Smiseth Sejersted 🇳🇴🥉

Super-G der Frauen, 6. Februar

Überraschend holt sich die Österreicherin Stephanie Venier die Goldmedaille im Super-G, die Schweizerinnen gehören zu den Geschlagenen.

Stephanie Venier 🇦🇹 🥇 Federica Brignone 🇮🇹 🥈 Kajsa Vickhoff Lie 🇳🇴 🥉

Lauren Macuga 🇺🇸 🥉



Parallel-Teamrennen, 4. Februar

Im Team-Event unterlagen die Schweizerinnen und Schweizer im Final Italien.