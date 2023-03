Shiffrin gewinnt Slalom und ist beste Skifahrerin aller Zeiten

Shiffrin weint im Ziel, nachdem sie Stenmarks Rekordmarke knackt Bild: keystone

Shiffrin siegt und überbietet Stenmarks historische Marke – Holdener Zweite

Mehr «Sport»

Wendy Holdener muss sich im Weltcup-Slalom in Are nur der Überfliegerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Die Schwyzerin wird Zweite hinter der Amerikanerin, die nun alleinige Rekordsiegerin ist.

Holdener schaffte im Slalom zum fünften Mal im laufenden Winter den Sprung auf ein Weltcup-Podest. Der neuerliche Podestplatz darf sie auch als Genugtuung für das bittere Ausscheiden vor drei Wochen im WM-Slalom in Méribel, wo sie mit Gold vor Augen wenige Tore vor dem Ziel scheiterte.

Der 2. Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Gegen die entfesselte Shiffrin war aber auch Holdener chancenlos. Die Amerikanerin siegte mit 92 Hundertsteln Vorsprung vor der Innerschweizerin, die ihrerseits die drittklassierte Schwedin Anna Swenn Larsson um drei Hundertstel hinter sich liess. Einen Tag nach der Egalisierung der Bestmarke von Ingemar Stenmark machte sich Shiffrin mit ihrem 87. Weltcup-Sieg zur alleinigen Rekordhalterin.

Die Rekordfahrt von Shiffrin- Video: SRF

Zweitbeste Schweizerin war Mélanie Meillard. Die Walliserin mit Neuenburger Wurzeln belegte Platz 7 und war so gut klassiert im Weltcup wie seit über fünf Jahren nicht mehr. Damals war sie in einem Slalom in Lenzerheide Vierte geworden - eine gute Woche, bevor sie sich im Vorfeld der Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang schwer am linken Knie verletzte.

Der 2. Lauf von Mélanie Meillard. Video: SRF

Nicole Good egalisierte mit Rang 12 ihr Bestergebnis im Weltcup. Auch die weiteren gestarteten Schweizerinnen holten Weltcup-Punkte – Elena Stoffel dank Platz 15, Michelle Gisin mit Platz 18 und Camille Rast dank Rang 24. (sda)