Slalom der Frauen, Flachau 1. Camille Rast (SUI) 1.55,03

2. Wendy Holdener (SUI) +0,16

3. Sara Hector (SWE) +0,38

4. Katharina Liensberger (AUT) +0,51

5. Mélanie Meillard (SUI) +0,57

…

23. Michelle Gisin (SUI) +2,52

24. Aline Höpli (SUI) +2,83 Nicht im 2. Lauf: Eliane Christen (31.), Zrinka Ljutic (34.), Aline Danioth (35.), Elena Stoffel (38.).

Schweizer Doppelsieg in Flachau: Camille Rast siegt vor Wendy Holdener und Sara Hector (r.). Bild: keystone

Grandiose Schweizerinnen: Rast siegt in Flachau vor Holdener, Meillard wird Fünfte

Die Schweizer Slalom-Fahrerinnen erringen den zweiten Doppelsieg in diesem Winter. Camille Rast siegt in Flachau wie schon in Killington vor Wendy Holdener. Mélanie Meillard rundet den hervorragenden Auftritt mit Rang 5 ab.

Camille Rast fuhr mit zweitbester Zeit von Rang 8 nach dem ersten Lauf an die Spitze vor. Die Walliserin errang ihren zweiten Weltcup-Sieg. Holdener hatte schon nach halbem Pensum Platz 2 belegt. Die mit klarer Bestzeit im Zwischenklassement vorne gelegene Österreicherin Katharina Liensberger rutschte auf Platz 4 ab.

Das sagt Siegerin Camille Rast: «Es ist unglaublich. Ich habe beim Start gehört, was im Zielraum los war und habe mir gesagt: ‹Das ist für dich, jetzt musst du Spass haben und Vollgas geben.› Und das hat funktioniert.»

Auch Meillard setzte ihre konstant guten Leistungen in diesem Winter fort. Die im Wallis wohnende Neuenburgerin klassierte sich zum dritten Mal in dieser Saison auf Platz, stets war sie in den Ranglisten der sechs Slaloms in den ersten zehn zu finden. Der erste Podestplatz im Stangenwald scheint auch für sie nur noch eine Frage der Zeit.

Das sagt Wendy Holdener: «Ein bisschen nervt es mich gerade schon, dass mir so wenig zum Sieg gefehlt hat. Aber ich habe attackiert, es war nicht ganz einfach wegen der Spuren, was man ja auch bei Katharina Liensberger dann gesehen hat. Von daher kann ich mir nichts vorwerfen und es war ein schönes Rennen. Ein Doppelsieg für die Schweiz ist immer gross und wir werden sicher noch anstossen.»

Das sagt Michelle Gisin nach ihrem letzten Rennen: «Ehrlich gesagt, bin ich sehr, sehr glücklich, irgendwie aber auch erleichtert und vor allem dankbar. Es bestätigt mich auch in meiner Entscheidung. Ich habe versucht, nochmal zu pushen, aber es geht einfach nicht mehr. Trotzdem war es heute wunderschön. Ich habe die Leute noch nie so gut gehört wie heute und das war sehr speziell.»



Der letzte Slalomlauf in der Karriere von Michelle Gisin. Video: SRF

(nih/sda)