«Das ist der Wahnsinn» – Gut-Behrami holt die Super-G-Kugel und will weiterfahren

«Die fünfte Kugel ist der Wahnsinn. Der Super-G ist mir so wichtig, und es kann immer so viel passieren. Es ist einfach unbeschreiblich. Wenn man mitten in der Karriere ist, denkt man nur an den Erfolg. Aber in meinem Alter verschieben sich die Prioritäten. Dass ich immer noch so Erfolg habe und das mit meiner Familie teilen kann, ist wunderschön. Es ist sicher, dass ich nächstes Jahr noch fahre, aber Olympia in Cortina ist unrealistisch. Ein Jahr gibt es sicher noch, danach schaue ich.»

Lara Gut-Behrami