Rosen im Schnee – Wendy Holdeners Familie nimmt Abschied von Kevin

Vor einem Monat verstarb Kevin Holdener. Der 34-Jährige war der Bruder und Manager der Schweizer Spitzenskifahrerin Wendy Holdener und erlag einer seltenen Krebserkrankung. Auf Instagram teilten Wendy und ihreFamilie nun Bilder von der Abdankung Kevins.

Auf den Bildern ist nicht nur die Trauerfeier zu sehen, sondern auch eine Würdigung für Kevin, der selbst ebenfalls ein begnadeter Skifahrer war, mit Dutzenden Rosen draussen im Schnee. Wendy Holdener teilt die Bilder mit den Worten: «Wie wir uns verabschiedet haben. Wir vermissen dich, Kevin.»

Kevin Holdener feierte zwei Wochen vor seinem Tod noch seinen 34. Geburtstag. An seinem letzten Tag heiratete er zudem noch seine Verlobte. «Diese schönen Bilder und dich so glücklich zu sehen, werden immer in unseren Herzen bleiben. Wir vermissen und lieben dich für immer», schrieb die Familie Holdener in der Todesmitteilung.

Wendy Holdener verpasste einen grossen Teil der bald zu Ende gehenden Ski-Saison wegen einer Fraktur im Sprunggelenk. Ihre ursprünglichen Comeback-Pläne für Ende Winter verschob sie nach dem Verlust ihres Bruders, um sich ein «längeres Time-Out» zu gönnen. In der kommenden Saison wolle sie dann wieder am Start stehen. (abu)