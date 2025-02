Das erste Schweizer Gold seit 75 Jahren – alle Schweizer WM-Medaillen im Slalom

Die Ski-WM 2025 in Saalbach geht als grosser Schweizer Triumph in die Geschichte ein. Im letzten Rennen der Weltmeisterschaften sorgte Loïc Meillard mit der 13. Medaille für ein ganz besonderes Highlight: 75 Jahre nach Georges Schneider, der 1950 in Aspen siegte, ist wieder ein Schweizer Slalom-Weltmeister.



Alle Schweizer Gewinner einer WM-Medaille im Slalom 1 / 14 Alle Schweizer Gewinner einer WM-Medaille im Slalom Der Slalom gilt als historische «Sorgendisziplin» der Schweizer Männer. Der Gewinn einer WM-Medaille ist ein höchst seltenes Ereignis. quelle: keystone/imago/watson

(ram)