Die unglaubliche Medaillensammlung von Wendy Holdener

Drei Mal Silber – das ist die Ausbeute von Wendy Holdener an der Ski-WM 2025 in Saalbach. Die Schwyzerin ist vielleicht die beste Zweite der Welt.

In die ausgelassene Freude über den WM-Titel von Camille Rast und den Schweizer Doppelsieg im Slalom in Saalbach mischte sich bei manch einem Schweizer Ski-Fan eine kleine Prise Wehmut. Hätte es nicht umgekehrt sein können: Wendy Holdener vor Camille Rast?

Natürlich ist das ein verwegener, vielleicht sogar verbotener ein Gedanke nach einem solchen Triumph. Doch Slalom-Gold wäre die Krönung der herausragenden Karriere von Wendy Holdener gewesen.

Die 31-jährige Schwyzerin besitzt da und dort den Ruf der «ewigen Zweiten», weil sie so oft so nah dran war, und nur höchst selten gewinnen konnte. Fünf Weltcupsiegen stehen 47 zweite oder dritte Plätze gegenüber.

Selbst wenn das so wäre und Wendy Holdener eine «ewige Zweite» wäre: Ihre Bilanz an Grossanlässen ist ausserordentlich. Die drei Silbermedaillen von Saalbach sind Holdeners WM-Medaillen sieben, acht und neun. Damit hat sie zu Pirmin Zurbriggen und Lara Gut-Behrami aufgeschlossen, den bislang an Weltmeisterschaften meistdekorierten Swiss-Ski-Athleten.

Das sind die 5 Olympia- und 9 WM-Medaillen von Wendy Holdener

WM 2017 in St. Moritz: Gold in der Kombination

WM 2017 in St. Moritz: Silber im Slalom

Olympische Spiele 2018 in Pyeongchang: Gold mit dem Team

Olympische Spiele 2018 in Pyeongchang: Silber im Slalom

Olympische Spiele 2018 in Pyeongchang: Bronze in der Kombination

WM 2019 in Are: Gold in der Kombination

WM 2019 in Are: Gold mit dem Team

Olympische Spiele 2022 in Peking: Silber in der Kombination

Olympische Spiele 2022 in Peking: Bronze im Slalom

WM 2023 in Courchevel/Méribel: Silber in der Kombination

WM 2023 in Courchevel/Méribel: Silber im Parallelrennen

WM 2025 in Saalbach: Silber im Slalom

WM 2025 in Saalbach: Silber in der Team-Kombination (mit Lara Gut)

WM 2025 in Saalbach: Silber mit dem Team