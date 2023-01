Für ihn sei ein «Skandal» etwas von anderer Kragenweite. Kriechmayr erinnerte an zwei schwere Unfälle. 2001 war der Bündner Silvano Beltrametti in Val d'Isère gestürzt, seither ist er an den Rollstuhl gefesselt, weil ihn das Fangnetz nicht aufgehalten hatte. «Zwanzig Jahre später ist meine Landsfrau Nicole Schmidhofer am selben Standort wieder im Wald gelandet. Dass solche traurigen Vorfälle mit meinem Sieg gleichgesetzt wurden, finde ich richtig schlimm und unfair.» (ram)

Auch nach seinem 12. Rang in der verkürzten Abfahrt habe niemand etwas einzuwenden gehabt. «Aber mein Sieg in der Originalabfahrt wurde dann als einer der grössten Skandale der Ski-Geschichte bezeichnet. Das hat mir richtig wehgetan.»

«Das war vermutlich mein traurigster Sieg», so der 31-jährige Kriechmayr im «Blick». «Das Glücksgefühl, das man nach einem solchen Erfolg im Normalfall hat, wurde mir an diesem Tag genommen, weil die Verantwortlichen vom Schweizer Ski-Verband richtig schlechte Stimmung gegen mich gemacht haben.»

Es folgten in der verkürzten Abfahrt in Wengen Rang 12 – und tags darauf auf der Originalstrecke der Sieg. Aber es war ein Erfolg, über den sich Kriechmayr nur eingeschränkt freuen konnte, wie er nun bei der Rückkehr ins Berner Oberland sagte.

Auf dem Weg zur Bestätigung – so gut spielen die NHL-Schweizer in dieser Saison

Gut die Hälfte der NHL-Saison ist gespielt. Der perfekte Moment, um bei Roman Josi, Nico Hischier und Co. ein Zwischenfazit zu ziehen.

Vergangene Saison spielten die Schweizer NHL-Cracks so gut wie noch nie. Das exakt gleich zu wiederholen schien praktisch unmöglich. So ist beispielsweise Roman Josi zwar nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr. Aber die Schweizer Gruppe ist vor allem auch dank Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier und Co. trotzdem auf Kurs für eine sehr gute Saison und bestätigen so ihre Leistungen im vergangenen Spieljahr.