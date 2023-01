Mauro Caviezel verabschiedet sich vom Skirennsport – in der Saison 2019/20 war er der beste Super-G-Fahrer im Weltcup. Bild: EPA

«Geht mir wieder gut, aber nicht gut genug für Skirennen» – Mauro Caviezel tritt zurück

Der Schweizer Skifahrer Mauro Caviezel tritt per sofort zurück. Der 34-Jährige hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen – zuletzt war er beim Super-G in Lake Louise schwer gestürzt.

«Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen», wird Caviezel in der Mitteilung des Verbands Swiss-Ski zitiert. «Mit klarem Kopf und nach reiflicher Überlegung musste ich schweren Herzens leider eingestehen, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, als aktiver Skirennfahrer zurückzutreten.»

Mauro Caviezel. Bild: keystone

Der Bündner gewann in der Saison 2019/20 die Disziplinenwertung im Super-G und an der WM in St. Moritz im Jahr 2017 Bronze in der Kombination. Nun verabschiedet sich der ältere Bruder von Gino Caviezel aus dem Weltcup. (nih)