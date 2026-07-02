Nach der 0:3-Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen Spanien zieht Marko Arnautovic einen Schlussstrich unter seine Karriere im Nationalteam. Der österreichische Rekordtorschütze (49 Tore in 137 Länderspielen) verkündete dies nach dem Ausscheiden bei ServusTV mit Tränen in den Augen. Beim Schlusspfiff sei ihm durch den Kopf gegangen, «dass es für mich das letzte Mal war». Wie es ihm damit gehe, wurde er danach gefragt: «Katastrophe. Ich habe, glaube ich, schon genug geweint.» (nih)