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WM 2026 im Tagesticker: Arbeitsloser Nati-Fan geht viral

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«Habe Glück, bin ich arbeitslos»: Nati-Fan geht viral +++ Arnautovic tritt zurück

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
03.07.2026, 08:5503.07.2026, 08:55
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Arbeitsloser Fan geht viral
Die ungewohnte Anspielzeit des Nati-Spiels um 5 Uhr früh sorgt für nie dagewesene WM-Momente. Etwa das proppenvolle Public Viewing in Winterthur. Ein Fan dort gibt nach dem 2:0-Sieg gegen Algerien beim SRF ein jetzt schon legendäres Interview: «Es ist super. Ich habe wirklich Glück, bin ich arbeitslos. Das hat mir geholfen, dass ich jetzt noch saufen kann.»

Arnautovic verkündet Rücktritt aus Nationalteam
Nach der 0:3-Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen Spanien zieht Marko Arnautovic einen Schlussstrich unter seine Karriere im Nationalteam. Der österreichische Rekordtorschütze (49 Tore in 137 Länderspielen) verkündete dies nach dem Ausscheiden bei ServusTV mit Tränen in den Augen. Beim Schlusspfiff sei ihm durch den Kopf gegangen, «dass es für mich das letzte Mal war». Wie es ihm damit gehe, wurde er danach gefragt: «Katastrophe. Ich habe, glaube ich, schon genug geweint.» (nih)

Zakaria steht gegen Algerien wohl in der Startelf
Bald beginnt das Sechzehntelfinal der Schweizer Nationalmannschaft gegen Algerien. Weil Luca Jaquez mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, wird es in der Startelf von Murat Yakin im Vergleich zum Kanada-Spiel zu mindestens einer Änderung kommen. Wie der Blick berichtet, wird Denis Zakaria von Beginn an auf dem Platz stehen. Zuletzt musste Zakaria zweimal auf der Bank Platz nehmen. (riz)
Messi wird am Flughafen härter gecheckt als vom VAR
Ein Harry jubelt über den anderen: Styles feiert Englands Tor gegen die DR Kongo
Während Harry Kane England zum 2:1 gegen die DR Kongo schoss, drehte ein anderer Harry im Londoner Wembley durch: Pop-Ikone Harry Styles verfolgte die Partie vor seinem Konzert – und feierte den Siegtreffer.

Mehr zur WM 2026

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Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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Algerien, Heimtrikot
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