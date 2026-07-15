🚨Argentina fans have TAKEN OVER Atlanta ahead of their match vs England pic.twitter.com/0tvwmlXNQI— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026
WM-Tagesticker
Argentinische Fans nehmen Atlanta ein +++ Downing Street 10 zeigt Flagge
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Die argentinischen Fans nehmen Atlanta ein
Downing Street 10 zeigt Flagge
Am Amts- und Wohnsitz des britischen Premierministers sieht man unmissverständlich, wer heute Abend den Halbfinal England – Argentinien gewinnen soll:
Lamine Yamal badet Kylian Mbappé
Nach Spaniens Halbfinal-Sieg gegen Frankreich kursiert diese Bildmontage:
Die Vorlage dafür sind natürlich diese echten Fotos, die Lionel Messi mit Lamine Yamal zeigen, als dieser noch ein Baby war:
Lamine Yamal 9-2 Mbappe pic.twitter.com/82ZJsbHen9— Troll Football (@TrollFootball) July 14, 2026
Die Vorlage dafür sind natürlich diese echten Fotos, die Lionel Messi mit Lamine Yamal zeigen, als dieser noch ein Baby war:
Leo Messi, 20, bathing Lamine Yamal during a UNICEF charity photo shoot for a fundraising calendar at Camp Nou in 2007 👏😍 pic.twitter.com/rKPgsxjgdp— Joe_L (@IamJoe_lOmiat) July 9, 2026
So jubelt die spanische Königsfamilie über den Finaleinzug
Während Spanien im WM-Halbfinal gegen Frankreich gewann, schauten König Felipe, Königin Letizia sowie die beiden Töchter Leonor und Sofia aus Barcelona zu.
¡España está en la final! 🇪🇸— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026
Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.
Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz
Yamal provoziert vor dem Halbfinal
Am Dienstagabend trifft Spanien im WM-Halbfinal auf Frankreich. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften vor etwas mehr als einem Jahr im Halbfinal der Nations League aufeinander. Die Spanier konnten sich damals in einer spektakulären Partie mit 5:4 durchsetzen. Das 5:1 erzielte damals Lamine Yamal, welcher ein Bild seines Jubels in seine Instagram-Story postete.
Mbappé ist fit für den Halbfinal
Nach dem Sieg im Viertelfinal gegen Marokko machte sich Frankreich Sorgen um Superstar Kylian Mbappé. Der Stürmer wurde in der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt. Man fragte sich, ob sich der 28-Jährige für den Rest des Turniers mit einer Verletzung herumschlagen werde. Diese Sorgen beseitigte Frankreichs Trainer Didier Deschamps nun: «Kylian Mbappé ist zu 100 Prozent fit für den Halbfinal», sagte er bei einer Medienkonferenz am Montagabend. (abu)
Niederländischer Schiedsrichter stirbt mit 38
Der niederländische Schiedsrichter Rob Dieperink ist im Alter von nur 38 Jahren gestorben. Das bestätigte der niederländische Fussballverband KNVB. Zur Todesursache machte der Verband keine Angaben.
Wenige Wochen vor seinem Tod war Dieperink von der Liste der Schiedsrichter für die Weltmeisterschaft gestrichen worden. Hintergrund war seine Festnahme im April in London. Die Metropolitan Police hatte gegen den Niederländer wegen des Verdachts sexueller Nötigung eines Jugendlichen ermittelt.
Die Polizei teilte später mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Nach einer umfassenden Untersuchung, zu der unter anderem die Auswertung von Überwachungskameras und digitalen Geräten gehörte, sei die Beweislage für weitere rechtliche Schritte nicht ausreichend gewesen. Das Verfahren wurde deshalb ohne Anklage beendet. (abu/t-online.de)
Wenige Wochen vor seinem Tod war Dieperink von der Liste der Schiedsrichter für die Weltmeisterschaft gestrichen worden. Hintergrund war seine Festnahme im April in London. Die Metropolitan Police hatte gegen den Niederländer wegen des Verdachts sexueller Nötigung eines Jugendlichen ermittelt.
Die Polizei teilte später mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Nach einer umfassenden Untersuchung, zu der unter anderem die Auswertung von Überwachungskameras und digitalen Geräten gehörte, sei die Beweislage für weitere rechtliche Schritte nicht ausreichend gewesen. Das Verfahren wurde deshalb ohne Anklage beendet. (abu/t-online.de)
Erling Haaland verabschiedet sich mit Selfie
Erling Haaland verabschiedet sich von der WM und schreibt: «Tschüss 🇺🇸 Es war sehr emotional!
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Kroatien wieder mit Bilic
Slaven Bilic ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Trainer von Kroatiens Fussball-Nationalmannschaft. Er löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinal zurückgetreten ist.
Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes. An der EM 2008 in der Schweiz und in Österreich kamen die Kroaten mit ihm bis in die Viertelfinals. Er sei nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt worden, teilte der kroatische Fussballverband mit.
Der frühere Defensivakteur spielte von 1993 bis 1996 für den Karlsruher SC, später unter anderem für West Ham und Everton in England. Zuletzt trainierte er Al-Fateh in Saudi-Arabien. (riz/sda/dpa)
Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes. An der EM 2008 in der Schweiz und in Österreich kamen die Kroaten mit ihm bis in die Viertelfinals. Er sei nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt worden, teilte der kroatische Fussballverband mit.
Der frühere Defensivakteur spielte von 1993 bis 1996 für den Karlsruher SC, später unter anderem für West Ham und Everton in England. Zuletzt trainierte er Al-Fateh in Saudi-Arabien. (riz/sda/dpa)
Nati-Empfang am Dienstag
Nach dem Ausscheiden geht es für die Schweizer Fussballer und ihre Betreuer zurück in die Heimat. Die Nati wird am Dienstagmittag in Zürich erwartet. Ab etwa 12 Uhr wird sie auf dem Turbinenplatz in Zürich empfangen – unweit der Hardbrücke, wo ihre Siege jeweils von tausenden Fans gefeiert wurden. (ram)
Thiaw nicht mehr Senegals Nationaltrainer
Der senegalesische Fussballverband hat sich von Nationaltrainer Pape Thiaw und seinen Staffmitgliedern getrennt, wie er bekannt gab. Das afrikanische Team scheiterte im Sechzehntelfinal gegen Belgien nach einer 2:0-Führung bis zur 86. Minute noch mit 2:3 n.V.
Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. (ram/sda/dpa)
Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. (ram/sda/dpa)
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