Der niederländische Schiedsrichter Rob Dieperink ist im Alter von nur 38 Jahren gestorben. Das bestätigte der niederländische Fussballverband KNVB. Zur Todesursache machte der Verband keine Angaben.Wenige Wochen vor seinem Tod war Dieperink von der Liste der Schiedsrichter für die Weltmeisterschaft gestrichen worden. Hintergrund war seine Festnahme im April in London. Die Metropolitan Police hatte gegen den Niederländer wegen des Verdachts sexueller Nötigung eines Jugendlichen ermittelt.Die Polizei teilte später mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Nach einer umfassenden Untersuchung, zu der unter anderem die Auswertung von Überwachungskameras und digitalen Geräten gehörte, sei die Beweislage für weitere rechtliche Schritte nicht ausreichend gewesen. Das Verfahren wurde deshalb ohne Anklage beendet. (abu/t-online.de)