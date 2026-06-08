#BREAKINGNEWS: A brush fire is burningi n San Diego's Sorrento Valley area, forcing mandatory evacuations. Mayor Todd Gloria says he's been briefed, and is monitoring the situation. Listen now to @KOGORadio for coverage. https://t.co/vPge2hcICe pic.twitter.com/2KgPE1xcMX— KOGO Radio (@KOGORadio) June 8, 2026
Die Situation betrifft auch die Nati: Das Teamhotel Fairmont Grand in Del Mar liegt innerhalb eines Gebiets, für das die Polizei eine Warnung herausgegeben hat. Der SFV und die Fifa stehen in engem Austausch und beobachten die Lage fortlaufend, schreibt Blick. Nach aktuellem Stand besteht für die Schweizer Delegation jedoch keine Gefahr. Zwar befindet sich das Trainingsgelände der Nati am Montagmittag in unmittelbarer Nähe des betroffenen Bereichs, eine Warnung für die Bevölkerung liegt dort derzeit aber nicht vor. (hkl)