🚨 Reports from Kansas City say nine people were injured in a shooting near England’s World Cup base in Missouri.



Police are still investigating the incident, with England set to use Kansas City as their tournament base. @TheAthleticFC#England #ThreeLions #WorldCup2026… https://t.co/KlbB5qoC88 pic.twitter.com/VDrRqY1in2 — football only (@chessquantique) June 7, 2026

Bei einer Schiesserei in relativer Nähe des englischen Teamquartiers für die Fussball-WM sind am frühen Samstagmorgen offenbar neun Menschen verletzt worden. Das berichten The Athletic und The Independent am Sonntag übereinstimmend. Auf der Troost Avenue in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri wurde demnach gegen 4.00 Uhr morgens die Polizei alarmiert. Die Betroffenen suchten nahegelegene Krankenhäuser auf, niemand wurde demnach lebensgefährlich verletzt.Verdächtige seien noch nicht in Gewahrsam, das melden beide Zeitungen unter Berufung auf das Kansas City Police Department. Der Tatort ist etwa sieben Kilometer vom Swope Soccer Village entfernt, dem Quartier, welches die englische Auswahl um Trainer Thomas Tuchel für das Turnier beziehen wird. Noch befindet sich das Team im Rahmen seiner WM-Vorbereitung in Florida, wo am Samstag in Tampa ein Sieg gegen Neuseeland (1:0) gelang. (sid)