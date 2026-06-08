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WM 2026 im Tagesticker: Buschbrand nahe Nati-Camp

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Buschbrand nahe Nati-Camp – aktuell keine Gefahr +++ Top-Schiri wird Einreise verweigert

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
08.06.2026, 17:0408.06.2026, 20:50

Das Wichtigste in Kürze:

  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
  • In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
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Buschbrand nahe Nati-Camp
Im Sorreto Valley – rund zehn Fahrminuten vom Nati-Camp entfernt – ist ein Buschbrand ausgebrochen, und breitet sich rasch weiter aus. Gemäss lokaler Medien brach das Feuer gegen 18.30 Uhr Schweizer Zeit aus und breitete sich auf eine Fläche von 18 Hektaren aus.



Die Situation betrifft auch die Nati: Das Teamhotel Fairmont Grand in Del Mar liegt innerhalb eines Gebiets, für das die Polizei eine Warnung herausgegeben hat. Der SFV und die Fifa stehen in engem Austausch und beobachten die Lage fortlaufend, schreibt Blick. Nach aktuellem Stand besteht für die Schweizer Delegation jedoch keine Gefahr. Zwar befindet sich das Trainingsgelände der Nati am Montagmittag in unmittelbarer Nähe des betroffenen Bereichs, eine Warnung für die Bevölkerung liegt dort derzeit aber nicht vor. (hkl)
Top-Schiri an Grenze abgewiesen
Darf Omar Artan nicht an der WM pfeifen? Dem Schiedsrichter aus Somalia, der im vergangenen Jahr den afrikanischen Champions-League-Final geleitet hatte, wurde die Einreise in die USA verweigert. Dies berichtet der Fussballreporter Romain Molina. Ihm zufolge besitzt Artan, der Schwierigkeiten offenbar erahnte, über einen somalischen Diplomatenpass. (ram)
Auch die Getränke sind teuer
Bei der Fussball-WM in den USA sind nicht nur die Spieltickets und Hotelpreise exorbitant teuer. Auch die Getränkepreise in den Stadien haben es in sich. Eine Preisliste beim Testspiel zwischen England und Neuseeland in Tampa Bay geht gerade viral. 16 Dollar für ein grosses Bier – und da kommen dann noch Steuern dazu. (abu)
Verletzte bei Schiesserei in Kansas City
Bei einer Schiesserei in relativer Nähe des englischen Teamquartiers für die Fussball-WM sind am frühen Samstagmorgen offenbar neun Menschen verletzt worden. Das berichten The Athletic und The Independent am Sonntag übereinstimmend. Auf der Troost Avenue in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri wurde demnach gegen 4.00 Uhr morgens die Polizei alarmiert. Die Betroffenen suchten nahegelegene Krankenhäuser auf, niemand wurde demnach lebensgefährlich verletzt.

Verdächtige seien noch nicht in Gewahrsam, das melden beide Zeitungen unter Berufung auf das Kansas City Police Department. Der Tatort ist etwa sieben Kilometer vom Swope Soccer Village entfernt, dem Quartier, welches die englische Auswahl um Trainer Thomas Tuchel für das Turnier beziehen wird. Noch befindet sich das Team im Rahmen seiner WM-Vorbereitung in Florida, wo am Samstag in Tampa ein Sieg gegen Neuseeland (1:0) gelang. (sid)

WM-Aus für Brasiliens Wesley
Rekord-Weltmeister Brasilien muss an der Fussball-WM auf den Abwehrspieler Wesley von der AS Roma verzichten. Der 22-Jährige musste am Samstagabend beim letzten WM-Test gegen Ägypten (2:1) in der 17. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

Für den unumstrittenen Stammspieler seiner «Seleção» nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United. (abu/sda/dpa)
Algerien verlängert mit Petkovic
Vladimir Petkovic bleibt bis mindestens Juli 2028 Trainer des WM-Teilnehmers Algerien. Das gab der algerische Fussballverband am Sonntag bekannt.

Petkovic übernahm den Trainerjob bei den Nordafrikanern im Februar 2024 und führte das Land nach zwölf Jahren wieder an eine WM-Endrunde. Vor seinem Engagement in Algerien hatte der 62-jährige Tessiner unter anderem Girondins Bordeaux, während sieben Jahren die Schweizer Nationalmannschaft, die Young Boys und Lazio Rom betreut.

Algerien trifft am XXL-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Am Afrika-Cup war Petkovics Team Anfang Jahr im Viertelfinal an Nigeria gescheitert. (abu/sda)

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So ruhig wie in diesem Jahr war es rund um die Schweizer Nati noch nie vor einem Turnier. Ende März vor den Testspielen gegen Deutschland (3:4) und Norwegen (0:0) darauf angesprochen, antwortet Granit Xhaka: «Wir liefern momentan wirklich keinen Diskussionsstoff. Wir sind im Vergleich zu früheren Jahren erfahrener und haben uns geschworen: Wir wollen nur noch mit der Leistung auf dem Platz sprechen.» Trotzdem: Kann die nötige Spannung aufgebaut werden, wenn sich alle liebhaben?
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