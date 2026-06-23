Donald Trump liess sich an der laufenden WM bislang nicht blicken. Nun steht jedoch fest, dass der US-Präsident beim Final vom 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York den WM-Pokal an den Sieger überreichen wird. Dies teilte die FIFA der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino wird Trump die Trophäe übergeben.
Für Trump ist eine Pokalübergabe im Fussball nichts Neues. Bereits beim Final der Klub-WM 2025 überreichte er gemeinsam mit Infantino die Trophäe an den Sieger und sorgte anschliessend mit seinem Verbleib auf der Bühne nicht nur bei den Spielern von Chelsea für Verwunderung. (riz/sda/afp)
Für Trump ist eine Pokalübergabe im Fussball nichts Neues. Bereits beim Final der Klub-WM 2025 überreichte er gemeinsam mit Infantino die Trophäe an den Sieger und sorgte anschliessend mit seinem Verbleib auf der Bühne nicht nur bei den Spielern von Chelsea für Verwunderung. (riz/sda/afp)