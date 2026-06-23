Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026

Vor dem Start der WM gab es rund um das französische Team böse Gerüchte: Stürmerstar Kylian Mbappé verhalte sich wie ein Diktator. Er wolle nicht nach hinten arbeiten und sei in der Mannschaft unbeliebt. Nach den ersten zwei Spielen lässt sich sagen: Momentan geht es bei Frankreich entgegen dieser Gerüchte ziemlich harmonisch zu und her. Mbappé brilliert (2 Spiele, 4 Tore) und scheint nicht nur im eigenen Team gute Stimmung zu verbreiten.Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)