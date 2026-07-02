England fans have chosen a random baseball player, Michael Harris of the Atlanta Braves, to support more than anyone else at the baseball after beating DR Congo 😭🫱🏼🫲🏾🏴⚾️— Lloyd Canfield (@LloydCanfield) July 2, 2026
And it’s absolutely class 👏 pic.twitter.com/KsG12Hf0I6
WM-Tagesticker
Einsamer Fan trotz beim Public Viewing dem Regen +++ Wärter und Gefangene jubeln gemeinsam
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Walking in a Harris Wonderland
Englische Fussballfans, die beim Baseball einen x-beliebigen Spieler herauspicken und ihn hochleben lassen: Grossartig.
Einsamer Fan trotz dem Regen
Das Public Viewing für die Partie zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina war im mexikanischen Guadalajara knapp nicht ausverkauft. Bilder zeigen genau einen amerikanischen Fan – der dafür umso mehr Platz hat, um seine Freude über den 2:0-Sieg der Amerikaner auszuleben.
Aguantó el aguacero de pie y todo por apoyar a @ussoccer en su pase a los Octavos de Final en el FIFA FAN Festival de @Gdl2026— San Cadilla (@SanCadilla) July 2, 2026
Fotos: Jorge Rangel pic.twitter.com/oFos1xUUPB
Dedication personified. 🌧️🇺🇸— Ultras Clips (@ultras_clips) July 2, 2026
An empty fan zone in Guadalajara and a massive rainstorm, but this USMNT fan isn’t moving an inch. Absolute respect. 🫡 pic.twitter.com/6eYzYHQTBi
Winti lässt Gartenbeizen öffnen
Die Stadt Winterthur ist in WM-Euphorie: Trotz des Beginns um 5 Uhr morgens dürfen Bars und Public Viewings das Spiel Schweiz-Algerien am Freitag im Freien übertragen. Der Stadtrat will damit einem Bedürfnis der Bevölkerung nachkommen.
Offiziell gilt bis 6 Uhr Nachtruhe. Ohne Ausnahmeregelung hätte die erste Halbzeit nur im Innern gezeigt werden können, teilte der Winterthurer Stadtrat am Donnerstag mit. Um die Nachbarschaft nicht übermässig zu belasten, bleiben Musik, Moderation und andere laute Tonübertragungen bis 6 Uhr untersagt.
Wie das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich auf Anfrage schreibt, ist auch dort die Übertragung im Freien trotz früher Stunde offiziell erlaubt. Die Lautstärke der TV-Geräte dürfe aber die Umgebung nicht übermässig belasten. «Der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen ist verboten», heisst es weiter. (ram/sda)
Offiziell gilt bis 6 Uhr Nachtruhe. Ohne Ausnahmeregelung hätte die erste Halbzeit nur im Innern gezeigt werden können, teilte der Winterthurer Stadtrat am Donnerstag mit. Um die Nachbarschaft nicht übermässig zu belasten, bleiben Musik, Moderation und andere laute Tonübertragungen bis 6 Uhr untersagt.
Wie das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich auf Anfrage schreibt, ist auch dort die Übertragung im Freien trotz früher Stunde offiziell erlaubt. Die Lautstärke der TV-Geräte dürfe aber die Umgebung nicht übermässig belasten. «Der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen ist verboten», heisst es weiter. (ram/sda)
Bundespräsident: Lasst Kinder länger aufbleiben!
Österreich fordert heute um 21 Uhr den grossen Favoriten Spanien heraus. Geht es nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen sollen auch möglichst viele kleine Fans des Nationalteams vor dem Fernsehen Daumen drücken dürfen:
Mit so viel Torgefahr muss Mexiko ja Weltmeister werden
Nach dem Sieg im Sechzehntelfinal gegen Ecuador haben die Mexikaner auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise gefeiert. Sie haben sich Haaland-Masken übergestülpt und den mittlerweile berühmten «Viking Row» der Norweger geübt:
La selección mexicana con máscaras de Haaland imitando la celebración de Noruega. Es increíble la unión del equipo. pic.twitter.com/DZHw4JcmWF— Ing Chacoito 4/8🇲🇽🏆 (@Chacoitismo) July 1, 2026
«Aber Frau Lehrerin, Thomas Tuchel hat gesagt, ich darf zu Hause bleiben.»
Um 1 Uhr nachts in der Heimat wird der WM-Achtelfinal der Engländer gegen Mexiko angepfiffen. Ob er eine Nachricht für die Eltern habe, die ihre Kinder ins Bett bringen müssen, wird Thomas Tuchel gefragt. Dessen Antwort wird den Lehrerinnen und Lehrern wohl nicht gefallen: «Schreibt ihnen eine Entschuldigung und lasst sie Fussballschauen. Sie können noch oft genug in die Schule gehen, die WM ist nur alle vier Jahre.»
Augen auf bei der Wahl der Einlaufkinder
Der 1,68 m grosse Gilberto Mora (17) wurde von einem beinahe gleich grossen Kind auf den Platz begleitet. Zum Glück war Teamkollege Julian Quiñones zur Stelle.
💚🤍❤️🙌😆Quiñones le tuvo que cambiar al niño a Gilberto Mora porque lo tapaba.😂 pic.twitter.com/XbzipL95X1— Gurú Político (@guruchuirer) July 1, 2026
Jaquez verpasst auch Abschlusstraining
Luca Jaquez droht, den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr) zu verpassen. Auch am Abschlusstraining in Vancouver absolvierte der Schweizer Verteidiger ein individuelles Programm.
Der 23-jährige Luzerner, der bereits das letzte Training vor der Abreise aus San Diego ausgelassen hatte, klagt seit einigen Tagen über muskuläre Beschwerden. Gemäss Trainer Murat Yakin wird kurzfristig entschieden, ob es für einen Einsatz reicht.
Damit könnte es auf der Position des Rechtsverteidigers erneut zu einem Wechsel kommen. Nach Denis Zakaria und Silvan Widmer kam im letzten Gruppenspiel mit Jaquez bereits der dritte Spieler auf dieser Position zum Einsatz. (nih/sda)
Der 23-jährige Luzerner, der bereits das letzte Training vor der Abreise aus San Diego ausgelassen hatte, klagt seit einigen Tagen über muskuläre Beschwerden. Gemäss Trainer Murat Yakin wird kurzfristig entschieden, ob es für einen Einsatz reicht.
Damit könnte es auf der Position des Rechtsverteidigers erneut zu einem Wechsel kommen. Nach Denis Zakaria und Silvan Widmer kam im letzten Gruppenspiel mit Jaquez bereits der dritte Spieler auf dieser Position zum Einsatz. (nih/sda)
Da gönnt man Paraguay den Sieg doch glatt noch mehr
This Paraguay fan celebrating WITH HIS DOG after the historic victory against Germany.— Ultras Clips (@ultras_clips) July 1, 2026
What a video. ❤️🇵🇾 pic.twitter.com/e1JjMruEmJ
Was macht denn der Senegalese da am Penaltypunkt?
Kurz vor dem Ende der Verlängerung im Sechzehntelfinal sprach der Schiedsrichter Belgien einen Penalty zu. Senegals Pathé Ciss, versuchte alles, damit dieser nicht das WM-Aus bedeutete. Doch es misslang: Belgiens Youri Tielemans traf zum 3:2-Sieg.
Pathé Ciss on the penalty spot before the Belgium penalty is taken
by
u/Hakimi_Raikkonen in
soccer
Österreichs Mwene fällt aus
Österreich muss im WM-Sechzehntelfinal gegen Spanien auf Aussenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der 32-Jährige vom Bundesligisten Mainz fällt aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus, wie die Österreicher mitteilten. Mwene zählt zum Stammpersonal von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Von den drei Gruppenspielen bei dieser WM bestritt er zwei von Beginn an. (abu/sda/apa)
Heute sind alle Iren Kongolesen
Netter Gag der bekannten Supermarktkette am Tag des englischen Sechzehntelfinals gegen den Kongo.
Drei Menschen ersticken bei Feierlichkeiten in Mexiko-Stadt
Die grosse Party in Mexiko-Stadt nach dem 2:0-Sieg im WM-Sechzehntelfinal gegen Ecuador wurde auch zur Tragödie. Wie die lokalen Behörden sind bei den Feierlichkeiten in Mexikos Hauptstadt in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen erstickt. Bei den Opfern handle es sich um einen 44-jährigen Mann sowie eine 19-jährige und eine 48-jährige Frau. (abu)
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