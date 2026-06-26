JAJAJA qué hace el fantasma de Beccacece? Siempre una sampaoliada pic.twitter.com/QRZ48wfHQa— Marian Herrera (@marianherrrera) June 25, 2026
Ecuador-Coach zieht nach Siegtor los +++ Erling Haaland? Das ist nur der Social-Media-Typ
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Ecuador-Trainer Beccacece muss nach Siegtor gegen Deutschland erstmal los
Patrik Schick nicht mehr für Tschechien
An der WM in Nordamerika blieb Schick jedoch ohne Torerfolg. Tschechien verpasste mit nur einem Punkt aus drei Partien die Qualifikation für die Sechzehntelfinals deutlich. Beim 0:3 gegen Mexiko im dritten Gruppenspiel wurde Schick erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. (abu/sda)
Haaland ist nur der Social-Media-Guy
Erling Haaland tricked a random lady into thinking he was just a regular guy by using an Southern accent while in the US for the World Cup, meanwhile a YouTube producer next to him acted like a professional football player 😭— yoxic (@yoxics) June 24, 2026
"no not me, I'm the social media guy" pic.twitter.com/xahS8nq31w
Auf diese Art kann man einen Sieg natürlich auch feiern
🇲🇽😂 Mexico just advanced to the next round... and this guy celebrated by headbutting a cotton candy machine.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 25, 2026
The World Cup never disappoints. pic.twitter.com/F6tWsH5t1o
So wird in Bosnien nach dem Sieg gegen Katar gefeiert
🚨WOW: Look at this celebration in Bosnia after they advanced to the round of 32. pic.twitter.com/vOW6f9GMZk— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 24, 2026
Mexiko-Legende Guillermo Ochoa bekommt seinen emotionalen Abschied
Wenn du mit dem Fahrrad deiner kleinen Schwester zur Schule gefahren bist
Bosnien-Herzegowina ist als Dritter schon sicher weiter
«Wir sind als komplette Underdogs gekommen. Wir wollten etwas Grossartiges schaffen und das haben wir geschafft», sagte der stolze Nationalcoach Sergej Barbarez nach dem ersten Sieg seines Teams bei diesem Turnier. (nih/sda)
Edin Dzeko reagierte nicht gerade erfreut auf die Auswechslung
Katarer Assim Madibo für fünf Spiele gesperrt
Ghanaischer Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder aufzuheben
Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)
🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”— we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026
— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt
Gratis-Döner, wenn Undav gegen Ecuador trifft
Trifft er weiter so, profitieren davon nun auch Fans in Stuttgart, die in Undavs Lieblingsdönerladen «Kebaphaus am Feuersee» das deutsche Spiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im t-online-Liveticker) schauen. Besitzer Ali Abdi verriet Pay-TV-Sender Sky: «Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus.»
Weil die Partie erst spät abends beginnt, erhalten die anwesenden Fans den Döner nicht direkt, sondern einen Gutschein. (abu/t-online.de)
Du weisst nicht, wohin mit deinen Doppelten?
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