Bundeskanzler Friedrich Merz hat Deutschlands Mannschaft viel Glück gewünscht. «Ganz Deutschland hält euch die Daumen», sagte Merz im Video, das auf Social Media publiziert wurde.
Solltest du jemanden den Ausdruck «cringe» erklären müssen – dann ist dieses Video ein hervorragendes Beispiel dafür:
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Die neue Stromberg-Folge ist raus. pic.twitter.com/2UiIjYBWVw— Julian Reichelt (@jreichelt) June 12, 2026