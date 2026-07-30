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FCSG vor Highlight: Benfica steht in Europa-League-Quali unter Druck

SL Benfica v Real Madrid CF - UEFA Champions League The Real Madrid CF team stands before the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal, o ...
Der FCSG darf in der Europa-League-Qualifikation ins atemberaubende Estadio da Luz.Bild: www.imago-images.de

«Wir haben nichts zu verlieren»: FCSG freut sich auf Highlight-Spiel bei Benfica

Der FC St.Gallen hat sich eine günstige Ausgangslage geschaffen, um am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation gegen Benfica Lissabon eine kleine Sensation zu schaffen.
30.07.2026, 13:2530.07.2026, 13:25

St.Gallen surft bereits wieder auf einer Euphoriewelle. Zweimal 2:1 gewann der letztjährige Cupsieger und Meisterschaftszweite seine ersten beiden Spiele der Saison. Nach der Pflicht am Sonntag gegen den FC Zürich folgt am Donnerstagabend (21 Uhr) im Estadio da Luz von Lissabon eine Kür. Ein Spiel, in dem die Ostschweizer nichts zu verlieren haben.

Der St.Galler Captain Lukas Görtler sieht dies genauso. «Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, vor vielleicht 60'000 Zuschauern», meinte er nach dem 2:1 gegen den FCZ beim TV-Sender Blue und strahlte über das ganze Gesicht. «Das ist für jeden von uns ein Highlight. Und ja, wir haben definitiv nichts zu verlieren.» Aber einiges zu gewinnen.

Lukas Goertler (SG) bejubelt sein 1-1 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (FCSG) und dem FC Zuerich (FCZ), am Sonntag, 26. Juli 2026, im Berit Sitterstadi ...
Lukas Görtler freut sich auf das Auswärtsspiel in Lissabon.Bild: keystone

Zwei weitere Runden überstehen

Im Hinspiel gelang dem Super-Ligisten gegen Benfica mit dem 2:1 schon einmal ein Coup, nun muss der portugiesische Rekordmeister zuhause reagieren. Nicht ganz einfach, da er noch gar keinen Spielrhythmus hat, weil die Meisterschaft noch nicht begonnen hat.

Im Fall eines Weiterkommens würde St.Gallen in der dritten – und zweitletzten – Qualifikationsrunde auf den schottischen Meisterschaftszweiten Heart of Midlothian treffen. Bei einer Niederlage würde es in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation mit grösster Wahrscheinlichkeit gegen Sheriff Tiraspol, den Zweiten Moldawiens, weitergehen. Zwei Runden muss der FCSG überstehen, um in einer der Gruppenphasen dabei zu sein.

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Auf Rückstände reagieren können

Das ist ihnen zuzutrauen. Denn trotz der kurzzeitigen Wirren und Wechsel im Aktionariat im letzten Frühjahr zeigt sich die Mannschaft sehr gefestigt. Der Abgang von Stürmerjuwel Alessandro Vogt zu Hoffenheim scheint mit Andrin Hunziker adäquat kompensiert. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison zeichneten sich die St.Galler durch die Fähigkeit aus, auf Rückschläge reagieren zu können. Gegen Benfica auf das 1:1, gegen den FCZ auf den 0:1-Rückstand. Drei Einwechselspieler sorgten für die Wende, ein Zeichen für eine gewisse Breite im Kader.

Der St. Galler Alessandro Vogt jubelt nach seinem Tor zum 1-1beim Fussballspiel der Super League FC St. Gallen gegen den FC Winterthur im Kybunpark in St. Gallen am Samstag, 28. Februar 2026. (KEYSTON ...
Auf die Tore von Alessandro Vogt muss der FCSG verzichten.Bild: keystone

Auch die DNA der Mannschaft konnte konserviert werden. «In St.Gallen braucht es Feuer, Energie und Leidenschaft», betont Captain Görtler. Die dürften die Ostschweizer auch in einem stimmungsvollen Stadion in Lissabon auf den Rasen bringen. (nih/sda)

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