Der WM-Achtelfinal Englands gegen Co-Gastgeber Mexiko findet in Mexiko-Stadt auf über 2000 Metern über Meer statt. Das ist ein Vorteil für Mexiko, da ihr Team schon mehrere Spiele auf dieser Höhe bestritten hat. Um den Vorteil auszugleichen, hat die englische Zeitung «The Sun» zuletzt auch den Gebrauch von Viagra ins Spiel gebracht. Studien hätten gezeigt, dass das Potenzmittel durch die Senkung des Blutdrucks in der Lunge den in grossen Höhen auftretenden Ermüdungsgefühlen und Schwindel entgegenwirkt.
Doch Nationaltrainer Thomas Tuchel winkt ab: «Die Gerüchte sind nicht wahr. Wir werden kein Viagra einsetzen.» (abu)
Doch Nationaltrainer Thomas Tuchel winkt ab: «Die Gerüchte sind nicht wahr. Wir werden kein Viagra einsetzen.» (abu)