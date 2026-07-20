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WM 2026 im Tagesticker: Mexikaner zeigt Argentinien-Fans die Rote Karte

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Mexikaner zeigt argentinischen Fans die Rote Karte ++ Spanier räumen bei Auszeichnungen ab

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
20.07.2026, 12:4220.07.2026, 12:42
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Die WM ist vorbei: Hier findest du heraus, ob du beim Tippspiel gewonnen hast
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Mbappé Torschützenkönig, Rodri bester Spieler
Kylian Mbappé hat sich zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh als bester WM-Torschütze gesichert. Der 27-jährige Franzose gewann die Auszeichnung mit 10 Toren vor Lionel Messi, der auf 8 Treffer kam. Schon in Katar vor vier Jahren schwang Mbappé vor Messi obenaus.

Der Stürmer von Real Madrid machte die Differenz im Spiel um Platz 3. Bei der 4:6-Niederlage gegen England erzielte er zwei Tore, während Messi im Final gegen Spanien (0:1) ohne Torerfolg blieb. Mit insgesamt 22 WM-Treffern liegt Mbappé auch in der ewigen Torschützenliste an der Spitze, einen Treffer vor Messi.

Als bester Spieler des Turniers wurde der spanische Captain Rodri gewählt. Der Spielmacher von Manchester City folgt auf Messi, der sich die Auszeichnung vor vier Jahren zum zweiten Mal nach 2014 gesichert hatte. Mit Unai Simon (bester Goalie) und Innenverteidiger Pau Cubarsi (bester junger Spieler) gingen zwei weitere individuelle Auszeichnungen an spanische Weltmeister. (nih/sda)
FIFA mit deutlich mehr Einnahmen als gedacht
Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, hat die FIFA durch die Weltmeisterschaft 13,1 Milliarden Euro eingenommen. Das sind zwei Milliarden mehr als erwartet. Vor vier Jahren nahm die FIFA nahm die FIFA «nur» fünf Milliarden Euro ein.

Die hohen Einnahmen beim Ticketverkauf sorgen für den Rekordanstieg. Da an dieser WM 48 statt wie bisher 32 Mannschaften teilnahmen, gab es auch deutlich mehr Spiele. Zusätzlich profitierte die FIFA vom offiziellen Zweitmarkt. Die Verkäufer konnten selbst über den Preis entscheiden und auf jedes Ticket wurde eine Gebühr von 15 Prozent erhoben. (riz)
Joe Hart trotzt dem Regen auch ohne Schuhe
Das berühmte Nilpferd Moo Deng hat beim WM-Final einen klaren Favoriten
Lionel Messi richtet sich an das ganze Nationalteam
Vor dem WM-Final hat Lionel Messi auf Instagram eine Botschaft an seine Kollegen gerichtet: «Das Schönste an all diesen Jahren waren nie nur die Titel, sondern der gesamte Weg. Den Alltag mit dieser Gruppe zu teilen, gemeinsam anzutreten, uns in schwierigen Momenten wieder aufzurappeln und jeden Schritt zu geniessen.» Der 39-jährige Argentinier bedankte sich bei allen Mitspielern, dem Trainerstab sowie allen, «die jeden Tag dafür sorgen, dass diese Nationalmannschaft weiterhin eine Familie bleibt». Egal, was im Final passiere, das Team habe bereits eine Geschichte geschrieben, «die wir nie vergessen werden und die niemand auslöschen kann».

Am Sonntagabend können Lionel Messi und Argentinien zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Der Final gegen Spanien beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit.

Heute schon Marc Cucurella gegoogelt?
Vor dem heutigen WM-Final erlaubt sich Google einen kleinen Scherz. Wer Marc Cucurella sucht, sieht unten links eine Katze mit langer Mähne und einer Spanienfahne.


Damit nimmt die Suchmaschine Bezug auf ein Meme in den sozialen Medien. Dies zeigt eine Katze mit langen, lockigen Haaren, die Ähnlichkeit mit dem spanischen Fussballer habe. Seither wird er regelmässig mit dieser in Verbindung gebracht – nun auch von Google. Cucurella trifft mit Spanien am heutigen Sonntagabend im WM-Final auf Argentinien.

Man kann es ja mal versuchen 🤑
Argentinien-Fans tanzen mit Roboter
Auch die künstliche Intelligenz ist auf der Seite der Argentinier 😉


Argentinian fans cheer as robot dances dressed up as a fan
by
u/femivirgo in
soccer
Kein Abschlusstraining für Spanien
Spanien muss auf ein Abschlusstraining im MetLife Stadium verzichten. Wegen einer Gewitterwarnung wurde das im Finalstadion vorgesehene Training der Europäer zunächst verschoben und dann am Ende wegen Zeitmangels ganz abgesagt. Argentinien konnte hingegen eine Trainingseinheit auf dem Rasen in New York absolvieren, da diese später am Tag eingeplant wurde, als sich das Unwetter bereits wieder verzogen hatte. (abu)
Messi spricht über das Badewannen-Bild mit Yamal
Beim morgigen WM-Final werden sich Lionel Messi und Lamine Yamal gegenüberstehen. Zum ersten Mal in Kontakt kamen die beiden bereits vor 19 Jahren, als Messi den damals wenige Monate alten Yamal badete. Nun hat sich der Argentinier zum ersten Mal zu diesem Bild geäussert. «Diese Geschichte mit dem Foto ist verrückt», sagt der 39-Jährige und führt weiter aus: «Das Leben schreibt manchmal unglaubliche Geschichten. Ich habe damals ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war – und jetzt stehen wir uns in einem WM-Finale gegenüber.»
Damals badete Messi ein Baby namens Lamine – nun stehen sie sich im WM-Final gegenüber

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Vom Fast-Rücktritt zum 2. WM-Final in Folge – Lionel Messis unfassbare Kür
Lionel Messi kann sich am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) vor den Toren von New York zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister küren. Vor zehn Jahren hätte er dort seine Nati-Karriere beinahe beendet.
Wir drehen die Zeit zehn Jahre zurück ins Jahr 2016. Schauplatz: MetLife Stadium. Argentinien hat in den USA gerade den Final der Copa América im Penaltyschiessen gegen Chile verloren. Lionel Messi war mitschuldig. Über 120 Minuten brachte er keine Tore zustande und im Penaltyschiessen verschoss er seinen Versuch.
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