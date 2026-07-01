trüb und nass19°
DE | FR
burger
Sport
WM-Tagesticker

WM 2026 im Tagesticker: Mexiko-Fan rastet nach Tor aus – beim Baseball

WM-Tagesticker

Mexiko-Fan rastet nach Tor völlig aus – bei Baseball-Spiel 😂 + Geschichte wiederholt sich

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
01.07.2026, 06:2301.07.2026, 06:23
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
Schicke uns deinen Input
avatar
Ist dieser Mexiko-Fan vielleicht im falschen Stadion? 😂
Die Geschichte ist manchmal verrückt
Auf den Tag 26 Jahre nach seinem Vater Patrick Kluivert, der an der EM 2000 im Halbfinal gegen Italien einen Penalty vergab, scheiterte Justin Kluivert im WM-Sechzehntelfinal gegen Marokko beinahe auf die gleiche Weise. Auch der Sohn schoss flach an den linken Pfosten. In beiden Fällen schied die Niederlande danach aus.
Jaquez verpasst Training
Luca Jaquez musste das letzte Mannschaftstraining in San Diego auslassen. Der 23-jährige Luzerner absolvierte am Dienstag aufgrund muskulärer Beschwerden eine individuelle Einheit.

Jaquez stand im letzten Gruppenspiel gegen Kanada etwas überraschend als Rechtsverteidiger in der Startaufstellung. Ob sein Einsatz im Sechzehntelfinal gegen Algerien gefährdet ist, bleibt offen.

Silvan Widmer, der das Training am Montag verpasst hatte, meldete sich am Dienstag zurück. Der Rechtsverteidiger, der im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina in der Startelf stand, hatte mit Hüftbeschwerden zu kämpfen.

Nach dem Training am Dienstag verlässt das Schweizer Nationalteam sein Basecamp in San Diego und reist nach Vancouver weiter. Dort bestreitet es am Freitag (5.00 Uhr Schweizer Zeit) sein erstes K.o.-Spiel. Auch ein allfälliger WM-Achtelfinal würde an der kanadischen Westküste ausgetragen. (car/sda)


Nächstes Offensiv-Ass der Brasilianer verletzt
Brasiliens Nationalteam beklagt bei der Fussball-WM den nächsten verletzten Offensivstar. Spielmacher Lucas Paqueta hat beim hart erkämpften 2:1-Sieg im Sechzehntelfinal gegen Japan eine Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels erlitten, wie der Verband mitteilte. Der 28-Jährige werde ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, hiess es. Er war bei der Partie in Houston am Montag zur Pause ausgewechselt worden.

Ob Paqueta bis zum Achtelfinal der Brasilianer am Sonntag in East Rutherford schon wieder zur Verfügung steht, ist offen. Zur Verletzung von Raphinha hatte sich der Verband zuletzt ähnlich geäussert. Der 29-Jährige war im zweiten Gruppenspiel ebenfalls mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz gegangen und fällt seitdem aus. Zu Turnierbeginn hatte der Rekordweltmeister schon auf den mittlerweile wieder fitten Altstar Neymar verzichten müssen. (car/sda/dpa)


Koreaner werden am Flughafen beschimpft
Nach dem schmählichen WM-Aus wurde die südkoreanische Nationalmannschaft am heimischen Flughafen in Seoul unfreundlich empfangen. Obwohl sie erst um vier Uhr morgens Lokalzeit landeten, warteten dort protestierende Fans. Sie schleuderten Trainer Hong Myung-bo Beleldigungen an den Kopf und forderten seinen Rücktritt – obwohl er diesen eigentlich bereits gegeben hat. (abu)

Mexiko-Fans halten Ecuador wach

Mexico fans are outside Ecuador’s team hotel MAKING NOISE trying to keep them up all night before the game
by
u/SimRP in
soccer
So fies drohen die Schweden Frankreich
Diese gemeinen Schweden-Fans haben ein unschuldiges französisches Baguette entführt und foltern es mit eingelegtem Hering. Die Forderun er Entführer: Frankreich muss den Sechzehntelfinal gegen Schweden verlieren.


Brasilien-Fans helfen Japanern beim Aufräumen
Mittlerweile ist es eine längst bekannte Tradition: Japans Fussballfans räumen nach den WM-Spielen noch das Stadion auf. Da ändert auch eine bittere 1:2-Niederlage im Sechzehntelfinal gegen Brasilien nichts daran. Heuer erhalten die Japaner bei den Aufräumarbeiten gar etwas Unterstützung von den Brasilianern.



Und sogar der bekannte Stramer «IShowSpeed» packte mit an. (abu)

Neymar schiesst nach Sieg gegen deutschen Mathematiker
Neymar hat den Sieg von Brasilien im Sechzehntelfinal gegen Japan einem deutschen Mathematiker unter die Nase gerieben. «Versuchen Sie es doch bitte bei der nächsten WM», schrieb der 34-Jährige auf X in Richtung von Joachim Klement. Dieser hatte den Weltmeister bei den letzten drei Turnieren richtig vorhergesagt und nun prognostiziert, dass die Niederlande den Titel gewinnt und Brasilien im Sechzehntelfinal an Japan scheitern würde.

Obwohl die beiden tatsächlich in der 1. K.o.-Runde aufeinandergetroffen sind, ist das Spiel andersherum ausgegangen. Sehr zur Freude Neymars, der aber nicht eingesetzt wurde. Klement selbst erklärte aber im Vorfeld des Turniers, dass man seine Vorhersage nicht zu ernst nehmen solle und es einer Lotterie ähnele. Er lässt unter anderem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Grösse eines Landes oder auch die Position im FIFA-Ranking in seine Prognose einfliessen. (nih)

Volltreffer der unangenehmen Sorte
Volltreffer der unangenehmen Sorte: Paqueta bekommt den Ball mit voller Wucht ins Gesicht.

Trainer Koubek und Tschechien gehen getrennte Wege
Wenige Tage nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus an der WM mit nur einem Punkt aus drei Spielen ist Miroslav Koubek seinen Job als Nationaltrainer Tschechiens los. Beide Seiten einigten sich auf eine Trennung, wie der tschechische Fussballverband mitteilte.

In der Medienmitteilung erhob Koubek schwere Vorwürfe gegen die heimische Presse. «Zu meinem Entscheid hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruht», sagte er. Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Mitgastgeber Mexiko im letzten Gruppenspiel hatte Koubek einen Rücktritt noch ausgeschlossen. Der 74-Jährige trainierte die Tschechen seit Dezember des vergangenen Jahres und führte das Team über die Playoffs zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren. (car/sda/dpa)


Silvan Widmer kämpft mit Hüftproblemen
Am Sonntag musste Silvan Widmer das Training der Schweizer Nationalmannschaft auslassen. Der Aussenverteidiger hat aktuell Probleme mit seiner Hüfte. In den letzten zwei Spielen an der Weltmeisterschaft wurde Widmer jeweils eingesetzt. Gegen Bosnien stand er in der Startelf und gegen Kanada wurde der 33-Jährige eingewechselt.
Du willst Cringe? Hier gibt's Cringe!
Im NDR Bingo haben alte deutsche TV-Zuschauer gestern Abend den niederländischen Links-Rechts-Tanz aufgeführt.

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die WM-Trikots aus
1 / 31
So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Ex-Sittener Cunha provoziert nach Schlusspfiff einen Japaner – das steckt dahinter
Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan endet dramatisch. Nach dem Schlusspfiff steht ein ehemaliger Sion-Profi wegen einer Geste im Fokus.
Brasilien hat sich in einem packenden Duell mit Japan das Ticket fürs WM-Sechzehntelfinale gesichert. Gabriel Martinelli schoss den Rekordweltmeister tief in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg. Nach dem Schlusspfiff bejubelten die Südamerikaner nicht nur ihren Triumph, sie schickten auch eine Botschaft in Richtung des Gegners.
Zur Story