muss in seinemund womöglich in der gesamten Gruppenphase. «Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann», erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner in der Nacht auf Sonntag (0 Uhr). Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.Brasiliens Altstar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst. (nih/sda/dpa)