Tunesien sorgt bei der WM für ein Kuriosum. Nach nur einem Spiel ist für den bisherigen Trainer Sabri Lamouchi Schluss. Er wird durch Hervé Renard ersetzt. Dies gab Moez Nasri, der Präsident des tunesischen Fussballverbands, im staatlichen Fernsehen bekannt. Lamouchi war erst seit Januar im Amt und muss seinen Posten nach der 1:5-Niederlage im WM-Auftaktspiel gegen Schweden wieder räumen.
Renard wird am Dienstag im WM-Camp der Tunesier in Monterrey erwartet. Der 57-jährige Franzose übernimmt die Mannschaft bis zum Ende der WM. Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt bereits einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Titel beim Afrika-Cup. (riz/sda/afp)
Renard wird am Dienstag im WM-Camp der Tunesier in Monterrey erwartet. Der 57-jährige Franzose übernimmt die Mannschaft bis zum Ende der WM. Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt bereits einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Titel beim Afrika-Cup. (riz/sda/afp)