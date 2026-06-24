Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder zu lösen +++ Katarer Madibo 5 SPiele gesperrt
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Katarer Assim Madibo für fünf Spiele gesperrt
Ghanaischer Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder aufzuheben
Vielleicht war da tatsächlich Hexerei am Werk. Zumindest hat Nana Kwaku Bonsam, ein Schamane aus Ghana, behauptet, dass er Kane vor dem Spiel gegen sein eigenes Land verflucht habe. Nach dem Punktgewinn beim torlosen Remis habe er nun aber seine Arbeit getan und verspricht, den Fluch wieder aufzuheben, sodass Kane im nächsten Spiel wieder treffe. (abu)
🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”— we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026
— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt
Gratis-Döner, wenn Undav gegen Ecuador trifft
Trifft er weiter so, profitieren davon nun auch Fans in Stuttgart, die in Undavs Lieblingsdönerladen «Kebaphaus am Feuersee» das deutsche Spiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im t-online-Liveticker) schauen. Besitzer Ali Abdi verriet Pay-TV-Sender Sky: «Deniz mag unseren Döner. Jeder Kunde, der im Laden ist, wenn Deutschland spielt und Deniz trifft, bekommt einen Döner von uns aufs Haus.»
Weil die Partie erst spät abends beginnt, erhalten die anwesenden Fans den Döner nicht direkt, sondern einen Gutschein. (abu/t-online.de)
Du weisst nicht, wohin mit deinen Doppelten?
Falls Schweden auf Norwegen trifft …
Om Norge vinner mot Frankrike och Sverige förlorar eller spelar oavgjort mot Japan så är det tydligen möjligt att Sverige och Norge möts i sextondelsfinalen. Då får det vara slut på det där Ro:andet!— Pär Ringbo (@ParRingbo) June 23, 2026
Motorbåt, motorbåt! 🎶 pic.twitter.com/ZYxW5UheLq
Die Fox-Version des FIFA-Friedenspreises
Ibrahimovic spasste in Richtung seines Nebenexperten Alexi Lalas: «Du hast so was wohl noch nie bekommen.»
June isn’t over yet, but Zlatan has already won Employee of the Month@Ibra_official pic.twitter.com/STS0egib74— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
Neymar vor erstem Einsatz
Das ist beeindruckender als alles, was wir bisher an der WM gesehen haben
Do you need a tray mate?— Proper Football (@ProperFootball8) June 23, 2026
Nah, I'll be OK.
A Dutch supporter ordered 26 pints of Tennants 🍻 in a bar in Scotland on Saturday whilst watching the Netherlands 🇳🇱 take on Sweden 🇸🇪
Unbelievable effort carrying them all back to his mates!
👏🏼👏🏼👏🏼
😂😂😂#Netherlands #Dutch… pic.twitter.com/bja1vakbRd
US-Regierung lockert Reiseauflagen für Irans WM-Team
Bei den ersten beiden WM-Partien in Los Angeles war dem Team die Einreise erst innerhalb von 24 Stunden vor dem Anpfiff gestattet worden. An der Pflicht zur sofortigen Ausreise nach dem Spiel halte die Regierung fest, hiess es nun. «Die iranische Mannschaft wird weiterhin verpflichtet sein, das Land am Tag des Spiels zu verlassen», erklärte ein DHS-Sprecher.
Das iranische Team hat sein Basislager im mexikanischen Tijuana. Iranische Spieler und Funktionäre hatten die Sonderauflagen wiederholt kritisiert und eine Gleichbehandlung mit den anderen WM-Teilnehmern gefordert. Die Auflagen waren vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs eingeführt worden, in dem sich Washington und Teheran jüngst auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. (nih/sda/dpa)
Didier Deschamps trauert um seine Mutter
Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird deshalb weder die Trainingseinheiten vor der Partie leiten noch beim abschliessenden Spiel der Gruppe I auf der Trainerbank sitzen. Während seiner Abwesenheit wird Deschamps von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten, teilte der Verband mit. Nach je zwei Siegen geht es für Frankreich und Norwegen im Direktduell um den Gruppensieg. (riz/sda/afp)
Trump übergibt WM-Pokal
Für Trump ist eine Pokalübergabe im Fussball nichts Neues. Bereits beim Final der Klub-WM 2025 überreichte er gemeinsam mit Infantino die Trophäe an den Sieger und sorgte anschliessend mit seinem Verbleib auf der Bühne nicht nur bei den Spielern von Chelsea für Verwunderung. (riz/sda/afp)
Dieser Argentinier jubelt mit der Mannschaft fast mit
Me fui gritar el gol con el máximo goleador en la historia de los mundiales! pic.twitter.com/a0yEnPsW7y— Grego Rossello (@gregorossello) June 22, 2026
Von wegen Diktator – Mbappé ist ganz hilfreich
Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)
Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B— fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026
Bei Messi wird sogar Zlatan bescheiden
Zlatan Rates Messi ahead of himself. 😅 pic.twitter.com/fUIOCSjmfE— Marui (@ian_kimaru) June 23, 2026
So sah Messis Rekordtor aus seiner Perspektive aus
Salah feiert in den Strassen Vancouvers
Egypt's Mo Salah singing and dancing in the streets of Vancouver with fans and fellow teammates.
by
u/Itchy-Engineering440 in
soccer
Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zu Torrekord
So herrlich reagiert Undav auf das entscheidende Tor gegen die Elfenbeinküste
"Like Il Fenomeno": Deniz Undav and Nadiem Amiri react to the deciding goal against Cote d'Ivoire and their celebration afterwards
by
u/Halo1592 in
soccer
Das iranische Team bedankt sich bei LA
So viel Rennen die schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft
Whose the fastest?— SimonBrundish (@SimonBrundish) June 21, 2026
Who’s the most intense runners at the @FIFAWorldCup so far pic.twitter.com/M34eo16kwW
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