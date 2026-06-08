Bei der Fussball-WM in den USA sind nicht nur die Spieltickets und Hotelpreise exorbitant teuer. Auch die Getränkepreise in den Stadien haben es in sich. Eine Preisliste beim Testspiel zwischen England und Neuseeland in Tampa Bay geht gerade viral. 16 Dollar für ein grosses Bier – und da kommen dann noch Steuern dazu. (abu)
WM-Tagesticker
Schiesserei in der Nähe von Englands WM-Hotel +++ Getränkepreise gehen viral
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
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Auch die Getränke sind teuer
Verletzte bei Schiesserei in Kansas City
Bei einer Schiesserei in relativer Nähe des englischen Teamquartiers für die Fussball-WM sind am frühen Samstagmorgen offenbar neun Menschen verletzt worden. Das berichten The Athletic und The Independent am Sonntag übereinstimmend. Auf der Troost Avenue in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri wurde demnach gegen 4.00 Uhr morgens die Polizei alarmiert. Die Betroffenen suchten nahegelegene Krankenhäuser auf, niemand wurde demnach lebensgefährlich verletzt.
Verdächtige seien noch nicht in Gewahrsam, das melden beide Zeitungen unter Berufung auf das Kansas City Police Department. Der Tatort ist etwa sieben Kilometer vom Swope Soccer Village entfernt, dem Quartier, welches die englische Auswahl um Trainer Thomas Tuchel für das Turnier beziehen wird. Noch befindet sich das Team im Rahmen seiner WM-Vorbereitung in Florida, wo am Samstag in Tampa ein Sieg gegen Neuseeland (1:0) gelang. (sid)
Verdächtige seien noch nicht in Gewahrsam, das melden beide Zeitungen unter Berufung auf das Kansas City Police Department. Der Tatort ist etwa sieben Kilometer vom Swope Soccer Village entfernt, dem Quartier, welches die englische Auswahl um Trainer Thomas Tuchel für das Turnier beziehen wird. Noch befindet sich das Team im Rahmen seiner WM-Vorbereitung in Florida, wo am Samstag in Tampa ein Sieg gegen Neuseeland (1:0) gelang. (sid)
🚨 Reports from Kansas City say nine people were injured in a shooting near England’s World Cup base in Missouri.— football only (@chessquantique) June 7, 2026
Police are still investigating the incident, with England set to use Kansas City as their tournament base. @TheAthleticFC#England #ThreeLions #WorldCup2026… https://t.co/KlbB5qoC88 pic.twitter.com/VDrRqY1in2
WM-Aus für Brasiliens Wesley
Rekord-Weltmeister Brasilien muss an der Fussball-WM auf den Abwehrspieler Wesley von der AS Roma verzichten. Der 22-Jährige musste am Samstagabend beim letzten WM-Test gegen Ägypten (2:1) in der 17. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.
Für den unumstrittenen Stammspieler seiner «Seleção» nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United. (abu/sda/dpa)
Für den unumstrittenen Stammspieler seiner «Seleção» nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United. (abu/sda/dpa)
Algerien verlängert mit Petkovic
Vladimir Petkovic bleibt bis mindestens Juli 2028 Trainer des WM-Teilnehmers Algerien. Das gab der algerische Fussballverband am Sonntag bekannt.
Petkovic übernahm den Trainerjob bei den Nordafrikanern im Februar 2024 und führte das Land nach zwölf Jahren wieder an eine WM-Endrunde. Vor seinem Engagement in Algerien hatte der 62-jährige Tessiner unter anderem Girondins Bordeaux, während sieben Jahren die Schweizer Nationalmannschaft, die Young Boys und Lazio Rom betreut.
Algerien trifft am XXL-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Am Afrika-Cup war Petkovics Team Anfang Jahr im Viertelfinal an Nigeria gescheitert. (abu/sda)
Petkovic übernahm den Trainerjob bei den Nordafrikanern im Februar 2024 und führte das Land nach zwölf Jahren wieder an eine WM-Endrunde. Vor seinem Engagement in Algerien hatte der 62-jährige Tessiner unter anderem Girondins Bordeaux, während sieben Jahren die Schweizer Nationalmannschaft, die Young Boys und Lazio Rom betreut.
Algerien trifft am XXL-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Am Afrika-Cup war Petkovics Team Anfang Jahr im Viertelfinal an Nigeria gescheitert. (abu/sda)
🇩🇿 Algeria coach Vladimir Petkovic as well as his staff have signed a contract extension until 2028— Algeria FC (@Algeria_FC) June 7, 2026
A major signal of confidence from the Algerian FA ahead of the 2026 FIFA World Cup
Petkovic is the highest paid coach in African football and was earning €135,000/month prior… pic.twitter.com/ThdfxitQzg
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