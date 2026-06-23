Me fui gritar el gol con el máximo goleador en la historia de los mundiales! pic.twitter.com/a0yEnPsW7y— Grego Rossello (@gregorossello) June 22, 2026
WM-Tagesticker
So jubelt das argentinische Team nach einem Treffer +++ Mbappé zeigt sich hilfreich
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Dieser Argentinier jubelt mit der Mannschaft fast mit
Von wegen Diktator – Mbappé ist ganz hilfreich
Vor dem Start der WM gab es rund um das französische Team böse Gerüchte: Stürmerstar Kylian Mbappé verhalte sich wie ein Diktator. Er wolle nicht nach hinten arbeiten und sei in der Mannschaft unbeliebt. Nach den ersten zwei Spielen lässt sich sagen: Momentan geht es bei Frankreich entgegen dieser Gerüchte ziemlich harmonisch zu und her. Mbappé brilliert (2 Spiele, 4 Tore) und scheint nicht nur im eigenen Team gute Stimmung zu verbreiten.
Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)
Nachdem die Partie gegen den Irak (3:0) wegen eines Gewitters zwischenzeitlich für zwei Stunden unterbrochen wurde, ging der Franzose zu den Helfern auf dem Platz. Er begrüsste sie mit Handschlag und zeigte ihnen, wo es noch besonders viel Wasser auf dem Platze hatte, des entfernt werden musste. (abu)
Mbappe telling the cleaners where to mop lmao this guy is so funnypic.twitter.com/cJW9YSn52B— fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 23, 2026
Bei Messi wird sogar Zlatan bescheiden
Die ganze Welt ist beeindruckt von Lionel Messis Auftritten an diesem Turnier – sogar Zlatan Ibrahimovic. «Das ist Messis Turnier», sagt der Schwede, der während der WM für den US-Sender Fox als Experte tätig ist. Und Ibrahimovic fügt an: «Er hat nun in zwei Spielen fünf Tore. Ich habe an zwei Weltmeisterschaften kein einziges Tor gemacht. Ich freue mich für ihn und ich hoffe, er geniesst es genauso, wie wir es geniessen, ihm zuzuschauen.»
Zlatan Rates Messi ahead of himself. 😅 pic.twitter.com/fUIOCSjmfE— Marui (@ian_kimaru) June 23, 2026
So sah Messis Rekordtor aus seiner Perspektive aus
Salah feiert in den Strassen Vancouvers
Im neunten Versuch hat es für Ägypten endlich geklappt, den ersten WM-Sieg zu holen. Das 3:1 gegen Neuseeland feiern die ägyptischen Spieler gemeinsam mit ihren Fans in den Strassen Vancouvers. (abu)
Egypt's Mo Salah singing and dancing in the streets of Vancouver with fans and fellow teammates.
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u/Itchy-Engineering440 in
soccer
Miroslav Klose gratuliert Lionel Messi zu Torrekord
Lionel Messi ist nun der alleinige Leader in der ewigen WM-Torschützenliste. Mit nun 18 Toren hat er Miroslav Klose abgelöst. Der deutsche Stürmer gratulierte dem Argentinier unmittelbar nach dem Tor: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter», sagte der 48-Jährige der Süddeutschen Zeitung mit einer guten Portion Humor. «Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!» (nih/t-online)
So herrlich reagiert Undav auf das entscheidende Tor gegen die Elfenbeinküste
Deniz Undav schoss das deutsche Nationalteam am Samstag nach einem 0:1-Rückstand gegen die Elfenbeinküste mit einem Doppelpack doch noch zum Sieg. Zusammen mit seinem Mitspieler Nadiem Amiri analysierte der Stürmer vom VfB Stuttgart seinen entscheidenden Treffer, dies auf sehr sympathische Art und Weise.
"Like Il Fenomeno": Deniz Undav and Nadiem Amiri react to the deciding goal against Cote d'Ivoire and their celebration afterwards
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u/Halo1592 in
soccer
Das iranische Team bedankt sich bei LA
Nach der Partie vom Iran gegen Belgien wurde in der Kabine der Iraner ein kleiner Brief hinterlassen. In diesem schrieb das iranische Nationalteam: «Vom antiken Persien vor Tausenden von Jahren bis zum zivilisierten Iran von heute bleibt der iranische Geist lebendig und unerschütterlich. Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, wir haben mit Ehre gespielt und wir gehen mit Würde. Danke, Los Angeles, für deine Gastfreundschaft.»
So viel Rennen die schnellsten Spieler der Weltmeisterschaft
Whose the fastest?— SimonBrundish (@SimonBrundish) June 21, 2026
Who’s the most intense runners at the @FIFAWorldCup so far pic.twitter.com/M34eo16kwW
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