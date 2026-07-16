Englands Spieler verliessen das Stadion nach dem WM-Halbfinal gegen Argentinien mit gesenkten Köpfen und der grossen Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:
July 15, 2026
July 15, 2026
🚨Argentina fans have TAKEN OVER Atlanta ahead of their match vs England pic.twitter.com/0tvwmlXNQI— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026
Lamine Yamal 9-2 Mbappe pic.twitter.com/82ZJsbHen9— Troll Football (@TrollFootball) July 14, 2026
Leo Messi, 20, bathing Lamine Yamal during a UNICEF charity photo shoot for a fundraising calendar at Camp Nou in 2007 👏😍 pic.twitter.com/rKPgsxjgdp— Joe_L (@IamJoe_lOmiat) July 9, 2026
¡España está en la final! 🇪🇸— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026
Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.
Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz