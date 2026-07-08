Schon nach 21 Minuten muss Amadou Onana gegen die USA vom Feld. Stunden später steht fest: Das rechte Kreuzband ist gerissen. Der Mittelfeldspieler bleibt aber beim Team.Für Belgiens Mittelfeldspieler Amadou Onana ist die WM vorzeitig beendet. Wie der belgische Fussballverband mitteilte, riss sich Onana beim furiosen 4:1 im Achtelfinal gegen die USA in der Nacht auf Dienstag das rechte vordere Kreuzband. Der 24-Jährige war schon in der 21. Minute ausgewechselt worden.«Wir fürchten, es ist eine ernsthafte Verletzung. Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team», hatte Nationaltrainer Rudi Garcia schon nach dem Spiel gesagt. Onana, der beim Premier-League-Club Aston Villa unter Vertrag steht, soll zunächst beim Team bleiben und auch beim Viertelfinal gegen Europameister Spanien am Freitag in Inglewood bei Los Angeles dabei sein. (nih/sda/dpa)