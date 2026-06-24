Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps wird das letzte WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Norwegen am Freitag verpassen. Wie der französische Fussballverband (FFF) am Dienstag mitteilte, ist die Mutter des 57-Jährigen verstorben.
Deschamps reist nach Frankreich zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Er wird deshalb weder die Trainingseinheiten vor der Partie leiten noch beim abschliessenden Spiel der Gruppe I auf der Trainerbank sitzen. Während seiner Abwesenheit wird Deschamps von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten, teilte der Verband mit. Nach je zwei Siegen geht es für Frankreich und Norwegen im Direktduell um den Gruppensieg. (riz/sda/afp)