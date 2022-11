Die Fussball-WM 2022 im Ticker: Was in Katar alles los ist

Deutschlands Verteidiger Antonio Rüdiger wird alles, was an der WM verdient, einem guten Zweck zukommen lassen. Der «Marca» sagte der Spieler von Real Madrid, er werde das Geld einem Hilfswerk in Sierra Leone spenden; es ist das Heimatland seiner Mutter. Rüdiger und Co. erhalten vom DFB beim Gewinn des WM-Titels 400'000 Euro. (ram)