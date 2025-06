Manchester City bezwang Wydad Casablanca zum Klub-WM-Auftakt mit 2:0. Bild: keystone

Manchester City feiert lockeren Auftaktsieg

Mehr «Sport»

Manchester City – Wydad Casablanca

Manchester City ist mit einem lockeren Auftaktsieg in die Klub-WM gestartet. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann ohne Mühe mit 2:0 (2:0) gegen Wydad Casablanca. In Philadelphia trafen Phil Foden (2. Minute) gleich zu Beginn und Jeremy Doku (42.) für den Premier-League-Klub, bei dem der ehemalige DFB-Kapitän İlkay Gündoğan und Starstürmer Erling Haaland zunächst nur auf der Bank sassen.

Citys Rico Lewis sah in der Schlussphase die Rote Karte (88.), nachdem er bei einem Tackling Samuel Obeng mit dem Fuss im Gesicht erwischt hatte.

Anpfiff in Philadelphia war um zwölf Uhr mittags Ortszeit, bei rund 26 Grad waren die «Skyblues» mitunter auch mal gemächlich im Schritttempo unterwegs – und doch konnte die erfolgreichste Vereinsmannschaft Marokkos City nie wirklich in Verlegenheit bringen. Der frühe Treffer von Foden spielte Manchester gegen die Fünferkette von Casablanca in die Karten, danach mussten sie nicht mehr allzu viel investieren. Foden (38.), Doku (54.) und Haaland (74., 90.+3) vergaben noch gute Möglichkeiten für weitere Treffer, der Rest war kontrolliertes Ballgeschiebe.

Während Gündoğan und Haaland Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, standen die erst kurz vor der Klub-WM geholten Neuzugänge Rayan Cherki (Lyon) und Tijjani Reijnders (AC Mailand) gleich in der Startelf – es wurde der erwartet ruhige Dienstbeginn für das Duo.

(t-online)